La historia detrás de los rosarios que regala el Papa

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Ramiro Escoto explicó el significado y la historia detrás de uno de los gestos más representativos del Vaticano:la entrega de rosarios por parte del Papa, una práctica que, aunque sencilla en apariencia, está cargada de simbolismo religioso.

Señaló que no existe un decreto específico que establezca cuándo comenzó esta tradición. Sin embargo, explicó que se trata de una evolución natural del papel del pontífice como guía espiritual de los fieles.

Los rosarios que entrega el Papa no son objetos fabricados al azar. Cada pontífice personaliza estas piezas incorporando elementos distintivos, como su escudo heráldico en la cruz o en la medalla central.

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