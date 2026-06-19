La verdad detrás de los llamados Archivos Secretos Vaticanos

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Durante siglos, los llamados Archivos Secretos Vaticanos han sido objeto de especulación, teorías de conspiración y leyendas sobre documentos ocultos. Sin embargo, la realidad detrás de esta institución es muy diferente a la que suele aparecer en libros y películas, así lo cuenta Ramiro Escoto.

Lo primero que destaca en su videocolumna es que el nombre oficial cambió por decisión del Papa Francisco. Ahora se conocen como Archivo Apostólico Vaticano.

Además, se aclara que el término “secreto” nunca significó que estuvieran ocultos al mundo. La palabra proviene del latín secretum, que durante el siglo XVII se utilizó para referirse a algo privado, en este caso, el archivo personal del pontífice.

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