El Papa León XIV pide frenar la carrera armamentista

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El Papa León XIV hizo un llamado a impulsar el desarme como vía para alcanzar una paz duradera y advirtió sobre los riesgos de la actual carrera armamentista.

En la introducción del libro Desarmada y Desarmante, el pontífice sostuvo que las armas nucleares no garantizan la seguridad mundial y alertó sobre el aumento de conflictos internacionales y el desarrollo de tecnologías que podrían incrementar los riesgos para la humanidad.

Asimismo, afirmó que la paz debe construirse mediante el diálogo, la dignidad humana y una renovada conciencia moral, señala Ramiro Escoto.

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