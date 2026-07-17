San Peregrino: la capilla secreta del Vaticano

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Dentro de la Ciudad-Estado más pequeña del mundo existe un espacio alejado de los grandes monumentos que suelen representar al Vaticano. Se trata de la Iglesia de San Peregrino, también conocida como la Capilla del Peregrino, un lugar que conserva siglos de historia y espiritualidad.

En una nueva entrega, el colaborador Ramiro Escoto explicó que este recinto representa uno de los rincones más íntimos de la Santa Sede, donde la tradición religiosa se mezcla con la historia de los viajeros que llegaban a Roma en busca de fe.

“Hoy quiero invitarlos a un rincón mucho más íntimo, un lugar cargado de historia y espiritualidad, donde late el corazón humano de esta pequeña Ciudad-Estado”.

Una iglesia del siglo VIII con raíces en la antigua Roma

De acuerdo con Escoto, los orígenes de la Capilla de San Peregrino se remontan al siglo VIII, cuando el Papa León III la confió al cuidado de sacerdotes y le otorgó un nombre relacionado con la historia de los peregrinos.

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