México y su soberanía frente a Estados Unidos

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En esta videocolumna de opinión, Sergio Sarmiento reflexiona sobre el concepto de soberanía y plantea que un país no se vuelve soberano únicamente por declarar su independencia. Para el columnista, también se requiere contar con la fuerza necesaria para mantenerla en un escenario internacional complejo.

Al abordar el caso de México, Sarmiento señala la relación con Estados Unidos y sostiene que, ante las dificultades con el país vecino, la respuesta debería centrarse en construir un país “más próspero” y “más fuerte”. Su planteamiento concluye que “solamente la fortaleza económica asegura la soberanía”.

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