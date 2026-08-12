La historia no se borra: el debate por el Paso de Cortés

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La historia puede ser incómoda, pero ¿cambiar los nombres de lugares permite entender mejor el pasado?

Sergio Sarmiento reflexiona sobre la decisión de cambiar el nombre del Paso de Cortés, ubicado entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, y plantea un debate sobre la Conquista, los pueblos indígenas y las atrocidades cometidas por distintos grupos.

Sarmiento recuerda que por este sitio pasó, en noviembre de 1519, un grupo de alrededor de 4 mil personas. La mayoría eran guerreros tlaxcaltecas, acompañados por mujeres y hombres indígenas, además de aproximadamente 400 conquistadores españoles comandados por Hernán Cortés.

El periodista reconoce que Cortés cometió atrocidades, pero plantea que la violencia no fue exclusiva de los conquistadores. También señala que los mexicas cometieron actos de violencia contra los tlaxcaltecas y otros pueblos del altiplano.

¿Debe la historia modificarse para evitar referencias incómodas?

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