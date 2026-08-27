¿Lago América? Trump propone cambiar el nombre del Lago Ontario

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Donald Trump vuelve a generar polémica en su relación con Canadá.

Ahora, ante las diferencias por la renegociación del tratado comercial entre ambos países, plantea una medida tan simbólica como controvertida: cambiar el nombre del Lago Ontario por “Lago América”.

Pero, ¿realmente esta decisión podría representar un castigo para Canadá? En este análisis, Sergio Sarmiento cuestiona la utilidad de una medida de este tipo y advierte sobre las consecuencias que tendría una ruptura o falta de acuerdo comercial entre dos países con una relación económica profundamente vinculada.

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