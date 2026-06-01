Adultos mayores con pensión del IMSS o ISSSTE pueden acceder también a estos 3 programas

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Adultos mayores. Foto: Cuartoscuro

Adultos mayores que reciban la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no quedan fuera de ser beneficiarios de, al menos, 3 programas impulsados por el Gobierno Federal; uno de ellos es la pensión Bienestar.

¿Qué programas federales se otorgan, aunque se tenga pensión del IMSS o del ISSSTE?

Para los pensionados que reciban su pago, ya sea por el IMSS o el ISSSTE, no está cerrada la posibilidad de ser beneficiarios de alguno de los siguientes tres programas que impulsa el Gobierno Federal:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Salud Casa por Casa

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Los jubilados del IMSS o el ISSSTE pueden ser beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con la que recibirán más de 6 mil pesos de manera bimestral; y se otorga a las personas que cumplan con los requisitos.

Entre los requisitos destaca la edad; es necesario tener 65 años en adelante. Además de presentar los documentos solicitados por las autoridades para formalizar el registro.

Los pagos se efectúan dependiendo del calendario oficial.

Pensión para Personas con Discapacidad

Otro programa que ofrece el Gobierno Federal y que podría ser un ingreso extra para los jubilados del IMSS y del ISSSTE es Pensión para Personas con Discapacidad. Al igual que otros apoyos, es necesario que se cumplan los requisitos.

Para este programa, las autoridades destacaron que se entrega a persona con discapacidad permanente, teniendo el límite de edad de 64 años, ya que a partir de los 65 años, comienzan a recibir la Pensión para Personas Adultas Mayores.

Salud Casa por Casa

A diferencia de los otros dos programas, el de Salud Casa por Casa no ofrece apoyos económicos, ya que se enfoca a visitas de personas de la salud en los domicilios de los beneficiados a fin de “hacerles una revisión y llevar un seguimiento a su estado de salud, independientemente de si son o no derechohabientes del IMSS, ISSSTE o algún otro sistema de seguridad social”, explican autoridades.

El programa Salud Casa por Casa está dirigido a “adultos mayores de 65 años en adelante, así como a las personas con discapacidad, que ya reciben las pensiones que son parte de los Programas para el Bienestar”.

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