Pensión Bienestar 2026: abren registro y dan fechas para entrega de tarjetas; ve si aplicas y qué documentos necesitas

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Foto: Cuartoscuro.

En junio de 2026 se realizará la entrega de tarjetas para la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar a las personas que se inscribieron en abril. Además, se abrirá el registro para nuevos beneficiarios.

Este lunes, la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, anunció las nuevas fechas en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La entrega de tarjetas del Bienestar para la Pensión de Adultos Mayores y la Pensión Mujeres se realizará del lunes 15 al domingo 21 de junio de este 2026.

Para coordinar la entrega, los nuevos beneficiarios recibirán un mensaje de texto (SMS) con el día, la hora y el módulo exacto al que deberán acudir.

Entrega de tarjetas Bienestar. Foto: Secretaría de Bienestar

Requisitos para recoger la tarjeta

Identificación oficial vigente (original y copia)

Talón o comprobante de registro

Importante: El Gobierno Federal sólo entregará tarjetas a los adultos mayores que se registraron durante el mes de abril.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales; en cambio, la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos bimestrales.

Fechas para nuevo registro de Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

De igual forma, el Gobierno Federal habilitó fechas para el nuevo registro de la Pensión Adultos Mayores y de Mujeres Bienestar.

Las personas interesadas deberán acudir a uno de los módulos del Bienestar del lunes 22 al domingo 28 de junio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Registro a pensiones. Foto: Secretaría de Bienestar.

Requisitos y documentos

Pensión Adultos Mayores: tener 65 años o más

Mujeres Bienestar: 60 a 64 años

CURP certificada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial vigente

Teléfono de contacto

En caso de nombrar un auxiliar, este debe presentar la misma documentación.

Los pasos para registrarse

Ubica el Módulo de Bienestar correspondiente conforme a tu domicilio Entrega documentos y llena solicitud Espera validación de la Secretaría de Bienestar La Secretaría de Bienestar notificará fecha, hora y lugar para recoger la Tarjeta del Banco del Bienestar, generalmente mediante SMS o aviso oficial

Si tienes dudas, puedes comunicarte a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.

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