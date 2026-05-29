IMSS sí permite recuperar semanas cotizadas perdidas; conoce cómo hacerlo

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IMSS. Foto: Cuartoscuro.

Las semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) son fundamentales para acceder a una pensión, incapacidades, servicios médicos y otras prestaciones. Aunque algunas personas detectan que ciertos periodos laborales no aparecen en su historial, sí es posible recuperar semanas cotizadas perdidas mediante un trámite de aclaración que permite corregir, reincorporar o actualizar registros laborales omitidos. Mantener actualizado este historial puede hacer la diferencia al momento de solicitar una pensión o calcular el monto que corresponde al trabajador.

¿Cómo recuperar semanas cotizadas si perteneces a la Ley 73?

Las personas que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, conocido como Ley 73. En este esquema, las semanas cotizadas son uno de los principales requisitos para acceder a la pensión por cesantía o vejez.

Si un trabajador detecta semanas faltantes, puede solicitar una aclaración ante el IMSS. Para ello, generalmente debe presentar documentos que acrediten la relación laboral, como:

Contratos de trabajo

Recibos de nómina

Altas y bajas patronales

Estados de cuenta de Afore

Constancias laborales

Identificación oficial

Número de Seguridad Social (NSS)

El Instituto revisa la información y, en caso de comprobarse las cotizaciones omitidas, puede reincorporar las semanas al historial del trabajador.

¿Qué pasa con quienes cotizan bajo la Ley 97?

Las personas que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 o Ley 97. En este caso, además de las semanas cotizadas, también influye el ahorro acumulado en la cuenta individual de la Afore.

Cuando existen inconsistencias en el historial laboral, el trabajador también puede solicitar la corrección de semanas cotizadas ante el IMSS. El procedimiento puede realizarse de manera presencial y, en algunos casos, con apoyo de la Afore correspondiente.

Para la Ley 97 es importante revisar que las aportaciones patronales y los movimientos registrados ante el IMSS coincidan con la información de la cuenta individual, ya que errores en nombres, CURP, NSS o datos patronales pueden provocar inconsistencias.

¿Por qué desaparecen semanas cotizadas?

Las semanas cotizadas pueden no aparecer en el historial por diferentes razones. Entre las más comunes se encuentran:

Errores administrativos en el registro del trabajador

Fallas en la captura de datos

Cambios o duplicidad en el Número de Seguridad Social

Diferencias entre el nombre registrado y la CURP

Omisiones por parte del patrón en el pago de cuotas

Procesos laborales antiguos que no fueron digitalizados correctamente

También puede ocurrir que algunos periodos laborales no se reflejen de inmediato debido a retrasos en la actualización de información.

¿Cómo verificar cuántas semanas cotizadas tienes en el IMSS?

El IMSS permite consultar el reporte de semanas cotizadas en línea. Para hacerlo, el trabajador necesita:

CURP

Número de Seguridad Social

Correo electrónico

Con estos datos se puede descargar el documento oficial que muestra el número total de semanas reconocidas, los patrones registrados y los periodos laborados.

Especialistas recomiendan revisar constantemente este reporte para detectar errores con anticipación y evitar problemas futuros al iniciar el trámite de pensión.

¿Se pueden comprar semanas cotizadas en el IMSS?

Aunque existe la duda entre algunos trabajadores, no es posible comprar semanas cotizadas de manera directa. El IMSS no vende semanas ni permite adquirirlas mediante pagos externos.

Lo que sí existe es la Modalidad 40, un esquema de continuación voluntaria que permite seguir cotizando al IMSS después de dejar un empleo formal. Sin embargo, este mecanismo únicamente aplica para personas que ya cuentan con semanas previas registradas y desean incrementarlas legalmente, además de mejorar el salario promedio con el que podrían pensionarse.

Las autoridades han advertido sobre supuestos gestores o servicios que prometen vender semanas cotizadas, ya que podrían tratarse de fraudes.

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