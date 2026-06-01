¿Se acabarán las pensiones tradicionales del IMSS? Así cambia el sistema para las nuevas generaciones

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Foto: Cuartoscuro

Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no desaparecerán para las nuevas generaciones. Lo que ha cambiado es el régimen bajo el cual se pensionan los trabajadores, pasando de un esquema basado principalmente en el historial salarial y las semanas cotizadas a otro sustentado en cuentas individuales administradas por las Afores.

Para entender el sistema de pensiones en México, es importante distinguir entre dos regímenes pensionarios contemplados en la Ley del Seguro Social.

¿Qué importancia tienen la Ley 73 y la Ley 97 en las pensiones?

La Ley del Seguro Social contempla dos regímenes pensionarios, definidos por la fecha en que el trabajador comenzó a cotizar ante el IMSS:

Régimen de 1973 (Ley 73): para trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Régimen de 1997 (Ley 97): para quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

La diferencia entre la Ley 73 y 97 es fundamental. En el régimen de la Ley 73, la pensión se determina principalmente con base en factores como las semanas cotizadas, la edad de retiro y el salario promedio de las últimas 250 semanas de cotización.

Por su parte, los trabajadores de la Ley 97 financian su futura pensión mediante una cuenta individual administrada por una Afore, la cual se integra con aportaciones del trabajador, del empleador y del Gobierno.

¿Por qué se habla del fin de las pensiones “tradicionales”?

Debido a que el régimen de la Ley 73 quedó cerrado a nuevos afiliados desde el 1 de julio de 1997, las generaciones más jóvenes ya no pueden incorporarse a ese esquema pensionario.

En consecuencia, el grupo de trabajadores que todavía puede pensionarse bajo las reglas de la Ley 73 disminuye con el paso de los años.

Por ello, suele afirmarse que las pensiones “tradicionales” del IMSS o ISSSTE están desapareciendo gradualmente. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que cada vez habrá menos personas que puedan acceder a ese régimen, ya que no admite nuevas incorporaciones desde hace casi tres décadas.

Las pensiones del IMSS no desaparecen… cambian

Los trabajadores que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 pertenecen al régimen de la Ley 97. Las nuevas generaciones siguen teniendo derecho a una pensión, aunque bajo reglas distintas a las de la Ley 73.

Los trabajadores bajo la Ley 97 ya no reciben pensión conforme a sus semanas cotizadas, sino a sus aportaciones a una Afore. Es decir, que el monto que recibirán en su jubilación depende enteramente de la cantidad de dinero ahorrado en su cuenta individual.

En la práctica, las pensiones del IMSS no desaparecen, sino que cambia la forma en que se financian y calculan.

Debido a que ningún trabajador nuevo puede incorporarse a la Ley 73, llegará el momento en que el último integrante de ese régimen alcance la edad de retiro.

A partir de entonces, ya no se otorgarán nuevas pensiones bajo las reglas de la Ley 73. No obstante, las pensiones del IMSS seguirán existiendo mediante el régimen de cuentas individuales establecido en la Ley 97.

¿Cómo saber si perteneces a la Ley 73 o a la Ley 97?

Eres Ley 73 si comenzaste a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

Eres Ley 97 si comenzaste a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

Si tienes dudas sobre tu régimen pensionario, puedes consultar:

Tu estado de cuenta de la Afore.

Tu Constancia de Vigencia de Derechos del IMSS.

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