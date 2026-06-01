Atención, adultos mayores: esto es lo que viene para la Pensión Bienestar en 2026 

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Pensión Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que actualmente cuenta con un padrón de 13 millones 619 mil 433 derechohabientes, busca concluir 2026 con más de 14 millones de personas beneficiarias, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Pensión Bienestar en 2026

Durante un evento público, la mandataria federal afirmó que al concluir 2026, más de 14 millones de personas adultas mayores recibirán la Pensión para el Bienestar, cuyo monto actual es de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Asimismo, señaló que el apoyo continuará aumentando de manera gradual con el fin de preservar su poder adquisitivo frente a la inflación.

“Cuando termine el 2026, ¿saben cuántas adultas y adultos mayores van a recibir la pensión en México?, 14 millones de adultas y adultos mayores van a recibir 6 mil 400 pesos bimestrales. Y cada año va subiendo para que no se coma la inflación la Pensión de Adultas y Adultos Mayores” Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuánto reciben los adultos mayores por la Pensión Bienestar?

Actualmente, las personas incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores reciben un apoyo económico de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Este recurso se entrega de manera directa a los beneficiarios inscritos en el programa social, uno de los principales esquemas de apoyo dirigidos a la población adulta mayor en México.

Entrega de tarjetas y apertura de registro

Durante la conferencia mañanera de este lunes 1 de junio, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, anunció la entrega de tarjetas a las personas que se hayan registrado el pasado mes de abril a las pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, así como la apertura de un nuevo registro.

La entrega de las tarjetas del Bienestar para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar se realizará del 15 al 21 de junio de 2026.

Para coordinar la entrega de las tarjetas, indicó que se enviará un mensaje de texto al número telefónico proporcionado durante el registro, en el que se informará el día, la hora y el módulo al que deberán acudir las personas beneficiarias.

Foto: Captura de pantalla.

Respecto a la apertura de un nuevo registro, precisó que las personas interesadas en ser parte de alguna de estas dos pensiones deberán acudir a uno de los módulos del Bienestar del lunes 22 al domingo 28 de junio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Foto: Captura de pantalla.

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