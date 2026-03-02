Ya es oficial: fechas de pago de pensiones del Bienestar en marzo 2026

GENERANDO AUDIO...

Pensión Bienestar para Adultos Mayores. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno Federal realizará el pago de las pensiones del Bienestar del 2 al 26 de marzo, correspondiente al bimestre marzo-abril de este 2026.

Durante la mañanera, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer el calendario de pago, correspondiente al bimestre marzo – abril de este 2026.

Se trata de los depósitos correspondientes a las pensiones de adultos mayores; mujeres de 60 a 64 años; madres trabajadoras y personas con alguna discapacidad.

Por ello, el Gobierno Federal realizará los pagos de las pensiones del Bienestar del lunes 2 al jueves 26 de marzo de este 2026, conforme a la primera letra del primer apellido.

A — Lunes 2 de marzo

B — Martes 3 de marzo

C — Miércoles 4 de marzo

C — Jueves 5 de marzo

D, E, F — Viernes 6 de marzo

G — Lunes 9 de marzo

G — Martes 10 de marzo

H, I, J, K — Miércoles 11 de marzo

L — Jueves 12 de marzo

M — Viernes 13 de marzo

M — Martes 17 de marzo

N, Ñ, O — Miércoles 18 de marzo

P, Q — Jueves 19 de marzo

R — Viernes 20 de marzo

R — Lunes 23 de marzo

S — Martes 24 de marzo

T, U, V — Miércoles 25 de marzo

W, X, Y, Z — Jueves 26 de marzo

A partir del día del depósito puedes disponer de tus recursos.

Calendario de pago de pensiones del Bienestar de marzo.

¿Cuánto realizarán los depósitos?

Las y los beneficiarios de la Pensión de Adultos Mayores recibirán un monto de 6 mil 400 pesos, de acuerdo con lo establecido por la Secretaría del Bienestar.

En cambio, la pensión de Mujeres del Bienestar entrega un apoyo de 3 mil 100 pesos bimestrales.

Asimismo, la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente otorga 3 mil 300 pesos cada bimestre.

Por otra parte, el apoyo para Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras brinda mil 650 pesos por bimestre.

¿Cómo checar si ya me cayó el pago de la pensión del Bienestar en marzo?

App del Banco del Bienestar

Ingresa a la aplicación del Banco del Bienestar Coloca los 16 dígitos de tu tarjeta y NIP. Ve tu saldo actual

Llamada telefónica

Marca al número 800 900 2000 Selecciona la opción 1 para consultar saldo Sigue las indicaciones del sistema automático para obtener tu saldo con tu número de tarjeta y datos personales

Cajero automático

Acude a uno de los cajeros de la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a ti Ingresa tu tarjeta y NIP

Es importante resaltar que no necesitas sacar el dinero de forma inmediata. Puede acumularse en la tarjeta del Banco del Bienestar sin riesgo a que te lo quiten.

¿Cuántas personas recibirán su pago de las pensiones del Bienestar en marzo 2026?

En un comunicado, la Secretaría del Bienestar indicó que 18.8 derechohabientes y beneficiarios recibirán sus pagos de las pensiones del Bienestar en marzo de este 2026.

Se destinaron 87 mil 705 millones de pesos para que 13.6 millones de adultos mayores reciban su apoyo bimestral, así como 9 mil 244 millones de pesos para 2 millones 982 mil 222 mujeres de 60 a 64 años.

Además, etiquetaron 5 mil 270 millones de pesos para dar apoyos a 1.5 millones de personas con discapacidad. En cambio, 396 millones serán para 228 mil 553 madres trabajadoras.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: