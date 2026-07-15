Aprende a tramitar el certificado de supervivencia para el IMSS e ISSSTE

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE tienen reglas distintas para realizar el certificado o comprobación de supervivencia. Mientras el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) eliminó este trámite presencial para la mayoría de sus beneficiarios en México, el ISSSTE mantiene el procedimiento en los casos que corresponden, especialmente para quienes deben acreditar su supervivencia desde el extranjero.

Antes de acudir a una oficina, revisa qué institución administra tu pensión y si realmente necesitas realizar este trámite.

¿Quiénes deben hacer la comprobación de supervivencia en el IMSS?

El IMSS informa que la mayoría de los pensionados ya no necesita acudir a ventanilla para comprobar supervivencia.

Para saber si cuentas con este beneficio, revisa tu último comprobante. Si incluye la leyenda que indica que el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla, tu pensión continuará pagándose sin necesidad de realizar el trámite.

En algunos casos aparecerá un aviso para actualizar datos personales. Si decides hacerlo, deberás presentar:

Identificación oficial.

CURP.

Además, proporcionar:

Número de Seguridad Social (NSS).

Domicilio.

Teléfono.

Correo electrónico (opcional).

El Instituto aclara que la actualización de datos no es obligatoria y no existe una fecha límite para realizarla.

¿Cómo tramitar el certificado de supervivencia para el ISSSTE?

Las personas que deban realizar la comprobación de supervivencia del ISSSTE, principalmente quienes viven en el extranjero, deberán acudir personalmente a la representación consular correspondiente.

Entre los documentos que pueden solicitar están:

Credencial de pensionista del ISSSTE o identificación oficial vigente.

Último recibo de pago.

Fotografía reciente.

Documento que acredite la pensión, según corresponda.

Durante el trámite, el pensionado deberá presentar la documentación original, acreditar su identidad, firmar o colocar su huella en los formatos correspondientes y recibir la constancia oficial que valida la comprobación de supervivencia.

El IMSS también precisa que los pensionados que residen fuera de México deberán seguir realizando este procedimiento de manera electrónica a través de la embajada o consulado mexicano más cercano.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.