¿Las pensiones pagan ISR? Éste es el límite exento en 2026

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Foto: Getty

Los jubilados en México cuentan con un beneficio fiscal que les permite no pagar Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los ingresos que reciben de su pensión, pero este beneficio tiene un límite. Si el monto mensual se rebasa, será necesario cumplir con las obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Ley del ISR establece qué pensiones están exentas, cuándo comienza el pago del impuesto y qué ocurre con las personas que reciben más de una pensión, como una del IMSS y otra del ISSSTE. Aquí te explicamos cómo funciona este beneficio en 2026.

Éste es el monto de pensión exento de ISR en 2026

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley del ISR, las pensiones, jubilaciones, haberes de retiro, pensiones vitalicias y otras prestaciones similares están exentas del pago de ISR hasta el equivalente a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diarias.

Para 2026, ese límite equivale a 53 mil 493 pesos mensuales.

Si una persona recibe una pensión por debajo de ese monto, no debe pagar ISR por ese ingreso.

¿Qué pasa si tu pensión supera el límite?

Si el ingreso mensual por pensión rebasa los 53 mil 493 pesos, no se paga ISR sobre toda la pensión.

La ley establece que únicamente el excedente sobre el monto exento estará sujeto al cálculo y pago del impuesto.

Esto significa que el beneficio fiscal sigue aplicando, pero sólo hasta el límite establecido por la legislación.

Si recibes dos pensiones, así se calcula el ISR

Uno de los casos que más dudas genera es cuando una persona recibe más de una pensión, por ejemplo, una del IMSS y otra del ISSSTE.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) aclara que el beneficio fiscal no se aplica por separado.

Primero se suman todas las pensiones o jubilaciones que recibe el contribuyente y sobre ese monto total se determina si se rebasa el límite exento.

Si la suma supera los 53 mil 493 pesos mensuales, únicamente el excedente será el que pague ISR.

Revisa tu CFDI para conocer si hubo retención

Las instituciones que pagan una pensión tienen la obligación de emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) de nómina.

En ese documento debe aparecer:

El monto total de la pensión

La parte exenta del ISR

El impuesto retenido, si aplica

La Prodecon recomienda revisar este comprobante al menos una vez al año, especialmente antes del periodo de declaración anual, para verificar que el cálculo sea correcto, identificar posibles errores y conocer si existe un saldo a favor o algún impuesto pendiente.

Si el pensionado no recibe su CFDI, puede solicitarlo directamente a la institución que paga la pensión. En caso de inconsistencias o dificultades para obtenerlo, la Prodecon ofrece asesoría gratuita.

La Pensión Bienestar no paga ISR

El beneficio de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tampoco genera el pago de ISR.

El artículo 90 de la Ley del ISR señala que los apoyos económicos otorgados mediante programas sociales del Gobierno federal o de las entidades federativas no se consideran ingresos gravables, por lo que están exentos de este impuesto.

Por ello, los beneficiarios de la Pensión Bienestar no tienen que pagar ISR por el apoyo económico que reciben.

En la mayoría de los casos, los pensionados en México no pagan este impuesto. Sin embargo, quienes reciben ingresos elevados o cobran más de una pensión deben revisar periódicamente su situación fiscal para verificar si existe alguna obligación ante el SAT y evitar contratiempos durante la declaración anual.

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