Pensión Hombres Bienestar CDMX: Requisitos para este apoyo de 60 a 64 años

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Pensión Hombres Bienestar, Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) tiene el programa “Pensión Hombres Bienestar”, que entrega un apoyo de 3 mil pesos bimestrales a quienes tienen entre 60 y 64 años.

A través de este apoyo, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) apoya a hombres con un ingreso complementario antes de incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores del Gobierno federal.

“Pensión Hombres Bienestar” ofrece un apoyo de 3 mil pesos bimestrales, que suman 18 mil pesos al año. El depósito se realiza mediante una tarjeta bancaria entregada a las personas beneficiarias.

¿Está abierto el registro?

No hay una convocatoria abierta de registro hasta este 14 de julio. La última fecha de inscripción concluyó el pasado 15 de enero.

Por ello, se recomienda a los interesados ingresar al portal oficial para estar listos en el próximo periodo de inscripción.

Las Reglas de Operación establecen la incorporación al programa mediante distintos periodos de inscripción en un mismo año fiscal, conforme a la disponibilidad.

Requisitos para la “Pensión Hombres Bienestar” de CDMX de 60 a 64 años

Requisitos

Tener entre 60 y 64 años de edad.

Residir en la Ciudad de México.

No ser beneficiario de otro programa social con el mismo objetivo.

Documentos

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

CURP.

Acta de nacimiento.

Solicitud de incorporación debidamente requisitada.

Paso a paso para obtener el apoyo

Revisa si hay una convocatoria vigente en este enlace. Acude al módulo de registro que indique la Secretaría, en la fecha y horario asignados. Presenta la documentación en original y copia. Llena y firma la solicitud de incorporación al programa. Espera a que el Sebien revise y valide la información.

En caso de aprobar la solicitud, Sebien notificará al beneficiario sobre su incorporación y entrega de la tarjeta de pago.

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