¡Atención, beneficiarios! Letra M cobra pensión Bienestar este martes 17 de marzo

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17 de marzo reanuda pago de pensiones programas de Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Este martes 17 de marzo se reanuda el pago correspondiente al bimestre marzo-abril de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar, por lo que las personas beneficiarias cuyo primer apellido inicie con la letra M podrán ver reflejado su pago en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Reanudan pagos de pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar

De acuerdo con el calendario de pago que proporcionó la Secretaría de Bienestar, las personas cuyo primer apellido inicie con la letra M recibirán sus recursos este martes 17 de marzo.

Se trata de los depósitos correspondientes a las pensiones para Personas Adultas Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar, así como del programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

El calendario de pagos quedó distribuido de la siguiente manera:

A: lunes 2 de marzo

lunes 2 de marzo B: martes 3 de marzo

martes 3 de marzo C: miércoles 4 y jueves 5 de marzo

miércoles 4 y jueves 5 de marzo D, E, F: viernes 6 de marzo

viernes 6 de marzo G: lunes 9 y martes 10 de marzo

lunes 9 y martes 10 de marzo H, I, J, K: miércoles 11 de marzo

miércoles 11 de marzo L: jueves 12 de marzo

jueves 12 de marzo M: viernes 13 y martes 17 de marzo

viernes 13 y martes 17 de marzo N, Ñ, O: miércoles 18 de marzo

miércoles 18 de marzo P, Q: jueves 19 de marzo

jueves 19 de marzo R: viernes 20 y lunes 23 de marzo

viernes 20 y lunes 23 de marzo S: martes 24 de marzo

martes 24 de marzo T, U, V: miércoles 25 de marzo

miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z: jueves 26 de marzo

¿Por qué no hay pagos este lunes 16 de marzo?

El lunes 16 de marzo de 2026 es día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), que establece el tercer lunes de marzo como la fecha para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, celebrado el 21 de marzo. Por este motivo, se suspendieron los pagos de pensiones y programas del Bienestar.

Montos de las pensiones y programas del Bienestar

Los montos de los programas y pensiones de la Secretaría de Bienestar son los siguientes:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6 mil 400 pesos

: 6 mil 400 pesos Pensión para Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos

: 3 mil 300 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos

: 3 mil 100 pesos Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Personas beneficiarias de las pensiones y programas del Bienestar

Ariadna Montiel, titular de la dependencia federal, indicó en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum que para el segundo bimestre del 2026 se está apoyando a 18 millones 833 mil 147 personas beneficiarias de las pensiones y programas de la Secretaría de Bienestar, con una inversión de 104 mil 695 millones de pesos.

Precisó que se asignaron 87 mil 705 millones de pesos para que 13.6 millones de adultos mayores reciban su apoyo bimestral. También se destinaron 9 mil 244 millones de pesos en beneficio de 2 millones 982 mil 222 mujeres de entre 60 y 64 años.

Asimismo, se contemplaron 5 mil 270 millones de pesos para otorgar apoyos a 1.5 millones de personas con discapacidad, mientras que 396 millones de pesos serán destinados a 228 mil 553 madres trabajadoras.

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