¡Atención, pensionados! Así puedes consultar tu depósito de la Pensión Bienestar

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¿Ya cayó tu Pensión Bienestar? Así puedes verificar el depósito. Foto: Getty

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se deposita de manera bimestral y miles de beneficiarios acuden a las sucursales del Banco del Bienestar para verificar si ya recibieron su pago. Sin embargo, existe una forma de consultar el depósito sin salir de casa.

A través de la aplicación oficial del Banco del Bienestar, los pensionados pueden revisar su saldo, consultar movimientos y confirmar la llegada de su apoyo desde su teléfono celular, evitando filas y traslados innecesarios.

¿Cómo verificar el depósito de la Pensión Bienestar sin ir al banco?

La forma más sencilla de comprobar si ya recibiste el depósito es mediante la app oficial del Banco del Bienestar, disponible para dispositivos Android e iOS.

Además de brindar mayor comodidad, esta herramienta permite consultar el saldo desde casa y reducir riesgos al evitar acudir a un cajero o sucursal únicamente para revisar el depósito.

Paso a paso para descargar y activar la app del Banco del Bienestar

Para comenzar, ingresa a la tienda de aplicaciones de tu celular y busca “Banco del Bienestar”. Descarga únicamente la aplicación oficial del Gobierno de México.

Una vez instalada:

Acepta los términos y condiciones.

Ten a la mano tu Tarjeta del Bienestar .

. Captura los 16 dígitos del plástico.

del plástico. Ingresa el NIP que utilizas en cajeros automáticos.

que utilizas en cajeros automáticos. Registra tu número de teléfono celular.

Crea una contraseña segura para finalizar el proceso.

Con ello podrás acceder a tu cuenta desde cualquier lugar.

Foto: Gobierno de México

¿Qué puedes hacer desde la aplicación del Banco del Bienestar?

La aplicación permite:

Consultar tu saldo disponible.

Verificar si ya fue depositada tu pensión.

Revisar movimientos recientes.

Consultar compras realizadas.

Ver retiros de efectivo.

Confirmar los depósitos de programas sociales.

En el caso del bimestre julio-agosto, los recursos se depositan conforme al calendario oficial organizado por la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario.

¿Cuántos depósitos recibe un pensionado al año?

La Pensión Bienestar se entrega de manera bimestral, por lo que los beneficiarios reciben seis depósitos al año.

Los pagos se distribuyen de la siguiente forma:

Bimestre Periodo de depósito Enero-Febrero Enero Marzo-Abril Marzo Mayo-Junio Mayo Julio-Agosto Julio (PENDIENTE A EFECTUAR) Septiembre-Octubre Septiembre Noviembre-Diciembre Noviembre

Hasta este momento ya fueron entregados los apoyos correspondientes a enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio, mientras que el pago de julio-agosto será el siguiente en dispersarse.

¿Cuántos depósitos faltan este año?

Después del pago correspondiente al bimestre julio-agosto, aún restarán dos depósitos para concluir el año:

Septiembre-Octubre , que se entrega durante septiembre.

, que se entrega durante septiembre. Noviembre-Diciembre, cuyo depósito inicia en noviembre.

Como en cada periodo, la Secretaría de Bienestar dará a conocer el calendario oficial de pagos conforme a la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios.

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