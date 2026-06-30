Calendario de pago de pensiones Bienestar: ¿ya anunciaron las fechas para julio 2026?

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Foto: Secretaría de Bienestar.

Existe una expectativa sobre la publicación oficial del calendario de pago de las pensiones del Bienestar, correspondientes al bimestre julio-agosto de este 2026.

Hasta este 30 de junio, la Secretaría del Bienestar no ha publicado el calendario, por lo que se desconocen las fechas exactas.

Es posible que las fechas de pago sean anunciadas en los primeros días de julio en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como ha ocurrido en anteriores ocasiones.

Posible calendario de pago de pensiones Bienestar para julio 2026

Es posible que el Gobierno federal efectúe los depósitos bajo el mismo esquema del 2025. Siguiendo ese calendario, estos serían los días tentativos de pago de las pensiones del Bienestar para julio de este 2026:

A: 1 de julio

B: 2 de julio

C: 3 y 6 de julio

D, E, F: 7 de julio

G: 8 y 9 de julio

H, I, J, K: 10 de julio

L: 13 de julio

M: 14 y 15 de julio

N, Ñ, O: 16 de julio

P y Q: 17 de julio

R: 20 y 21 de julio

S: 22 de julio:

T, U y V: 23 de julio

W, X, Y, Z: 24 de julio

¿Cuáles son las pensiones del Bienestar?

El Gobierno federal contempla cuatro pensiones para el Bienestar: la de Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres, para Personas con Discapacidad y el programa Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

La Pensión para Personas Adultas Mayores contempla un monto de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos.

En cambio, Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos, toda vez que el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, otorga 650 pesos bimestrales.

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