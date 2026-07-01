¿Quiénes cobran hoy? IMSS realiza pago de la pensión de julio; ISSSTE ya depositó

GENERANDO AUDIO...

Pago pensión del ISSSTE del mes de julio. Foto: Cuartoscuro.

Los pensionados del IMSS comenzaron a recibir este miércoles 1 de julio de 2026 el depósito correspondiente a la pensión de julio de 2026, mientras que los pensionados del ISSSTE ya tuvieron disponible ese pago desde el lunes 29 de junio, de acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones.

Para el séptimo mes del año, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizaron cambios en sus fechas habituales de depósito, debido a que los días programados coincidieron con jornadas hábiles para el sistema bancario.

¿Qué pensionados del IMSS cobran este 1 de julio?

De acuerdo con el calendario de pagos del IMSS, todos los pensionados afiliados al Instituto pueden disponer del depósito correspondiente a julio de 2026 a partir de este miércoles 1 de julio.

En esta ocasión, el instituto mantuvo la fecha habitual para realizar el depósito al no existir ajustes derivados de fines de semana o días inhábiles.

Por ello, quienes reciben una pensión del IMSS pueden consultar el saldo de su cuenta bancaria para verificar que el recurso ya fue abonado.

Los pensionados del ISSSTE recibieron el pago desde el 29 de junio

En el caso del ISSSTE, el depósito correspondiente a julio de 2026 se realizó desde el lunes 29 de junio.

Esto significa que los trabajadores retirados afiliados al instituto ya pudieron disponer de los recursos antes del inicio del nuevo mes, conforme al calendario de pagos establecido por el organismo.

¿Cuánto dinero depositan en la pensión de julio de 2026?

El IMSS y el ISSSTE informaron que durante julio de 2026 no está previsto el pago de prestaciones adicionales.

Por ello, los pensionados recibirán únicamente el monto que les corresponde por concepto de su pensión mensual.

La cantidad depositada depende de las condiciones particulares bajo las cuales cada trabajador obtuvo su pensión, por lo que el monto puede variar entre los beneficiarios.

Recomendaciones para cobrar la pensión de forma segura

El IMSS y el ISSSTE emitieron diversas recomendaciones para que los pensionados retiren o utilicen los recursos de su pensión con mayor seguridad.

Entre las principales sugerencias se encuentran:

Acudir acompañado al retirar dinero en efectivo.

en efectivo. Reducir el uso de efectivo cuando sea posible.

cuando sea posible. Utilizar la tarjeta bancaria para realizar pagos.

para realizar pagos. Aprovechar la tarjeta para domiciliar pagos de servicios.

de servicios. Realizar compras mediante medios electrónicos cuando sea necesario.

Las instituciones señalaron que estas medidas buscan disminuir el riesgo de que los pensionados sean víctimas de abusos o incidentes al momento de disponer de sus recursos.

Teléfonos de atención para pensionados del IMSS e ISSSTE

En caso de tener dudas relacionadas con el pago de la pensión o cualquier trámite, ambas instituciones cuentan con líneas de atención telefónica.

Los pensionados pueden comunicarse a:

IMSS: 800 623 2323.

800 623 2323. ISSSTE: 55 5062 0555.

A través de estos números es posible solicitar información sobre el funcionamiento de las pensiones y resolver inquietudes relacionadas con los depósitos y otros servicios para los trabajadores retirados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.