IMSS afirma que es falso que pensionados deban hacer este trámite para conservar su pago

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Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que las personas pensionadas y jubiladas deban realizar un supuesto trámite digital obligatorio para seguir recibiendo el pago de su pensión. La institución aseguró que la información difundida en algunos medios y redes sociales es falsa.

A través de un comunicado, el IMSS llamó a la población a consultar únicamente canales oficiales para conocer cualquier cambio en sus trámites y evitar caer en desinformación o fraudes relacionados con el robo de datos personales.

El IMSS aclara que no está en riesgo el pago de pensiones

El Seguro Social explicó que no existe ningún trámite digital cuya omisión provoque el bloqueo o suspensión del pago de pensiones.

La institución precisó que los mensajes que aseguran que los pensionados perderán su depósito si no realizan un registro en línea carecen de sustento y no forman parte de ningún procedimiento oficial.

Además, reiteró que los derechos de las personas pensionadas y jubiladas están protegidos por la ley.

Modernización de trámites sí existe, pero se informa por canales oficiales

El IMSS indicó que mantiene un proceso permanente de modernización de trámites y plataformas digitales para facilitar la atención de la derechohabiencia, pero aclaró que cualquier innovación se comunica exclusivamente por medios institucionales.

Las actualizaciones oficiales pueden consultarse en:

El portal oficial del IMSS.

La sala de prensa institucional.

Sus cuentas verificadas en X (antes Twitter), Facebook, Instagram, YouTube y TikTok.

Piden evitar fraudes y consultar solo información oficial

El Instituto recomendó a pensionados, jubilados y derechohabientes no compartir información personal ni realizar trámites basados en publicaciones difundidas por redes sociales o sitios no oficiales.

También pidió verificar cualquier aviso directamente en los canales del IMSS antes de proporcionar datos personales o bancarios.

La institución reiteró que continuará modernizando sus servicios digitales, pero siempre informando oportunamente y garantizando los derechos de las personas beneficiarias.

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