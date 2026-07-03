¿Puedes pagar con la Tarjeta del Bienestar? Estos supermercados la aceptan

GENERANDO AUDIO...

Tarjeta del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México pueden utilizar la Tarjeta del Bienestar no sólo para recibir su apoyo económico, sino también para pagar compras en distintos supermercados, farmacias y comercios participantes.

Además, algunas cadenas ofrecen descuentos al usar este método de pago, lo que puede representar un ahorro adicional para las familias.

¿Dónde aceptan la Tarjeta del Bienestar?

Las personas inscritas en programas como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Beca Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro pueden utilizar la tarjeta para realizar compras en diversas tiendas.

Entre las principales cadenas que ofrecen beneficios se encuentran:

Walmart y Bodega Aurrerá: bonificación del 10% mediante la aplicación Cashi .

y bonificación del mediante la aplicación . Soriana: descuento del 10% para clientes inscritos en el programa Soriana YA .

descuento del para clientes inscritos en el programa . Chedraui: otorga 10 pesos por cada 100 pesos de compra, hasta un máximo de mil pesos, a través del monedero electrónico Chedraui.

¿Qué necesitas para obtener los descuentos?

Las promociones dependen de cada establecimiento, aunque generalmente es necesario cumplir con algunos requisitos:

Pagar con la Tarjeta del Bienestar emitida por el Banco del Bienestar

emitida por el Descargar y utilizar la aplicación Cashi en Walmart y Bodega Aurrerá

en y Estar registrado en Soriana YA para acceder al descuento en Soriana

para acceder al descuento en Presentar el monedero electrónico en Chedraui

La Tarjeta del Bienestar ofrece más beneficios

Además de servir para recibir los depósitos bimestrales de los programas sociales, la Tarjeta del Bienestar puede utilizarse como medio de pago en distintos establecimientos y acceder a promociones temporales.

Dependiendo de las campañas vigentes, también es posible encontrar descuentos en transporte público, farmacias, papelerías, zapaterías, materiales para construcción, línea blanca y electrodomésticos.

Las promociones pueden cambiar con el tiempo, por lo que se recomienda consultar periódicamente las ofertas disponibles antes de realizar compras para aprovechar al máximo los beneficios de la Tarjeta del Bienestar.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.