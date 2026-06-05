Atención, pensionados: fecha exacta del próximo pago del IMSS

| 17:22 | José Pablo Espíndola | Uno TV
El calendario de pensiones 2026 establece cuándo recibirán su depósito los beneficiarios del IMSS
Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya conocen la fecha en que recibirán el depósito correspondiente a julio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial del instituto, se realizará el miércoles 1 de julio

Como ocurre habitualmente, el instituto deposita las pensiones durante el primer día hábil de cada mes, salvo cuando la fecha coincide con fines de semana o días festivos.

Las fechas restantes para pensionados del IMSS durante 2026 son:

  • Julio: 1 de julio
  • Agosto: 3 de agosto
  • Septiembre: 1 de septiembre
  • Octubre: 1 de octubre
  • Noviembre: 2 de noviembre
  • Diciembre: 1 de diciembre

¿Qué hacer si no aparece el depósito?

Si el pago no se refleja en la cuenta bancaria, las autoridades recomiendan verificar primero con la institución financiera.

Para pensionados del IMSS se sugiere:

  • Revisar saldo y movimientos
  • Confirmar con el banco si existe algún retraso
  • Contactar al instituto en caso de persistir el problema

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