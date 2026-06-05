Atención, pensionados: fecha exacta del próximo pago del IMSS

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya conocen la fecha en que recibirán el depósito correspondiente a julio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial del instituto, se realizará el miércoles 1 de julio

Como ocurre habitualmente, el instituto deposita las pensiones durante el primer día hábil de cada mes, salvo cuando la fecha coincide con fines de semana o días festivos.

Las fechas restantes para pensionados del IMSS durante 2026 son:

Julio: 1 de julio

Agosto: 3 de agosto

Septiembre: 1 de septiembre

Octubre: 1 de octubre

Noviembre: 2 de noviembre

Diciembre: 1 de diciembre

¿Qué hacer si no aparece el depósito?

Si el pago no se refleja en la cuenta bancaria, las autoridades recomiendan verificar primero con la institución financiera.

Para pensionados del IMSS se sugiere:

Revisar saldo y movimientos

Confirmar con el banco si existe algún retraso

Contactar al instituto en caso de persistir el problema

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.