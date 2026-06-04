Abren registro para pensión a mujeres de 60 a 64 años: fechas confirmadas y requisitos clave

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Abren registro para pensión a mujeres. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Las mujeres que tengan entre 60 y 64 años podrán inscribirse al programa de 3 mil 100 pesos que ofrece el Gobierno Federal, pues, durante junio, estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar.

¿Cuándo estará abierto el registro para la Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años?

Las mexicanas que no sean parte del apoyo y que deseen sumarse y recibir más de 3 mil pesos bimestrales podrán hacerlo del 22 al 28 de junio. De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar, los módulos para el registro estarán en funciones desde las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.

“Las personas que aún no se han registrado, que deben registrarse, estarán abiertos los módulos de lunes a domingo, de 10:00 de la mañana a 04:00 de la tarde, para que se registren los que cumplen años después de junio. Y será del 22 al 28 de junio, los nuevos registros”. Leticia Ramírez Amaya, titular de la Secretaría de Bienestar.

Requisitos para registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar

Para ser parte de la Pensión Mujeres Bienestar, las solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

¿Qué pasa cuando se cumplen 65 años?

Toda vez que se cumplan 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasarán de manera automática a ser parte del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cuando pases a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el apoyo aumentará a 6 mil 400 pesos bimestrales.

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