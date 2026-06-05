Parejas en concubinato ganan acceso a pensión por viudez tras fallo de Suprema Corte

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FOTO: Cuartoscuro

En 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso importante para ampliar el acceso a los derechos de seguridad social al resolver que es inconstitucional exigir un mínimo de cinco años de concubinato para que una persona pueda recibir una pensión por viudez del ISSSTE.

Con esta decisión, las parejas de trabajadores afiliados al Instituto ya no tendrán que acreditar ese periodo de convivencia para acceder tanto a la pensión como a los servicios médicos derivados del régimen de seguridad social, fortaleciendo el principio de igualdad y protección familiar.

SCJN elimina requisito de 5 años de concubinato para acceder a pensión del ISSSTE

La resolución de la Corte surgió tras analizar las disposiciones de la Ley del ISSSTE que condicionaban el acceso a una pensión por viudez al requisito de al menos cinco años de convivencia cuando no existía matrimonio.

Para las ministras y ministros, este requisito genera una diferencia injustificada entre quienes habían decidido casarse y quienes mantenían una relación de concubinato, pese a que ambas figuras son reconocidas legalmente como formas de integración familiar.

La determinación establece que el tiempo de convivencia no puede convertirse en un obstáculo para acceder a un derecho derivado de las aportaciones realizadas por el trabajador durante su vida laboral.

¿Qué cambia para las parejas en concubinato tras este fallo?

A partir de este criterio, las personas que acrediten una relación de concubinato podrán solicitar los beneficios correspondientes sin necesidad de demostrar que convivieron durante cinco años.

Entre los principales derechos que se fortalecen destacan:

Acceso a pensión por viudez del ISSSTE

Cobertura de servicios médicos

Reconocimiento de derechos como beneficiario

Protección económica tras el fallecimiento del trabajador

La resolución también representa un precedente para garantizar que las distintas formas de familia reciban el mismo trato ante las instituciones públicas.

La Corte refuerza el derecho a la igualdad de las familias mexicanas

La SCJN explicó que las prestaciones de seguridad social tienen como finalidad proteger a las personas que dependían económicamente del trabajador fallecido y garantizar su subsistencia.

Por ello, los ministros determinaron que condicionar el acceso a una pensión únicamente por no haber alcanzado un determinado tiempo de convivencia resulta contrario al principio constitucional de igualdad.

Con esta decisión, la Corte busca evitar que parejas que mantenían una relación estable queden desprotegidas por requisitos que no guardan relación con la finalidad de la seguridad social.

¿Quiénes pueden solicitar una pensión por viudez en el ISSSTE?

De manera general, este beneficio puede corresponder a:

Cónyuges sobrevivientes .

. Concubinas o concubinarios .

. Hijos con derecho a pensión en los casos previstos por la ley.

en los casos previstos por la ley. Otros beneficiarios reconocidos por la legislación aplicable.

La acreditación de la relación deberá realizarse conforme a los procedimientos establecidos por el ISSSTE, pero ya no podrá condicionarse a demostrar cinco años mínimos de concubinato para acceder a la prestación.

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