Tarjetón Digital IMSS: ¿te pueden suspender la pensión si no lo tramitas?

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Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que los pensionados o jubilados puedan perder su depósito mensual por no tramitar el Tarjetón Digital IMSS. La aclaración surge tras la difusión de mensajes en redes sociales que advertían sobre supuestas suspensiones de pagos para quienes no realizaran trámites digitales.

De acuerdo con el IMSS, el cobro de la pensión está garantizado por la ley y no depende de ningún registro digital obligatorio.

“Ante la reciente desinformación que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales sobre que el pago de pensiones está en riesgo por un supuesto trámite obligatorio implementado por el IMSS, sin el cual las pensiones de quienes no lo realicen serán bloqueadas, el Seguro Social aclara que esto es totalmente falso”.

¿Para qué sirve el Tarjetón Digital IMSS?

El Tarjetón Digital IMSS sustituyó al antiguo talón de pago en papel y permite a trabajadores activos, jubilados y pensionados:

Consultar comprobantes de pago

Descargar recibos de nómina

Revisar deducciones y descuentos

Verificar depósitos extraordinarios

Dar seguimiento a créditos y préstamos vigentes

La plataforma puede consultarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

¿Quiénes sí deberían tramitar el Tarjetón Digital?

Aunque no es obligatorio para recibir la pensión, sí resulta útil para algunos grupos.

Por ejemplo, los extrabajadores del IMSS que pertenecen al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) necesitan acceder al sistema para revisar conceptos como aguinaldos, bonos y descuentos por préstamos.

También es recomendable para pensionados que:

Reciben más de 400 mil pesos al año

Perciben más de una pensión

Deben presentar declaración anual ante el SAT

Tienen créditos o préstamos vigentes y requieren comprobantes para aclaraciones

La confusión surgió por el registro biométrico

Parte de los rumores se originó por una confusión entre el Tarjetón Digital y el registro biométrico de la app IMSS Digital, que solicita huella dactilar y reconocimiento facial para validar la identidad del usuario.

El IMSS también aclaró que este procedimiento no es obligatorio para los pensionados.

Sin embargo, la institución recomienda realizarlo para evitar posibles retrasos en la validación de identidad cuando se procesen los pagos mensuales.

¿Dónde consultar información oficial?

El IMSS pidió a los derechohabientes ignorar cadenas de mensajes, publicaciones virales o sitios no oficiales que hablen de fechas límite o amenazas de suspensión de pensiones.

La información oficial puede consultarse en los canales institucionales del IMSS. Para resolver dudas sobre pagos, depósitos o trámites, el instituto mantiene disponible el teléfono 800 623 2323, con atención de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 14:00 horas.

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