¡Atención, pensionados! Si cotizas bajo la Ley 73 o la Ley 97 del IMSS, esto debes saber

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¿Cotizas en la Ley 73 o 97 del IMSS? Esto debes saber sobre tu pensión. Foto: Getty

Miles de trabajadores del IMSS cotizan bajo la Ley 73 o la Ley 97, pero solo quienes pertenecen al régimen de cuentas individuales pueden acceder al Fondo de Pensiones para el Bienestar, un mecanismo creado para complementar el monto de su pensión. Conocer el régimen al que perteneces es clave para saber cómo se calculará tu retiro.

La Ley 73 aplica para quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, mientras que la Ley 97 corresponde a quienes iniciaron sus aportaciones a partir de esa fecha.

En la Ley 73, la pensión se calcula con base en el salario promedio y las semanas cotizadas. En cambio, la Ley 97 depende del ahorro acumulado en la Afore, los rendimientos generados y las aportaciones realizadas durante la vida laboral.

¿Qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público creado en mayo de 2024, administrado por el Banco de México, cuyo propósito es complementar las pensiones de quienes cotizan bajo el sistema de cuentas individuales.

Este mecanismo no modifica los requisitos para pensionarse ni sustituye la pensión que otorga la Afore; únicamente incrementa el monto mensual para los trabajadores que cumplen con las condiciones previstas por la ley.

¿Cuándo puede aumentar el monto de tu pensión?

Cuando un trabajador se pensiona bajo la Ley 97, la Afore calcula el monto mensual que recibirá con base en el ahorro acumulado durante su vida laboral.

Si esa cantidad resulta inferior al límite establecido por el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el trabajador cumple con los requisitos, el fideicomiso aporta recursos adicionales para complementar la pensión. El objetivo es reducir la diferencia entre el último salario percibido y el ingreso que recibirá durante su retiro.

Este mecanismo fue creado para apoyar principalmente a trabajadores que tuvieron salarios bajos, pocas semanas cotizadas, carreras laborales intermitentes o aportaciones insuficientes, fortaleciendo así su estabilidad económica durante la jubilación.

¿Cuáles son las diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97?

Aunque ambos regímenes pertenecen al IMSS, funcionan bajo modelos distintos, la Ley 73 opera con un sistema de beneficio definido, donde el monto de la pensión depende principalmente del salario promedio y de las semanas cotizadas, lo que ha permitido que muchos trabajadores obtengan ingresos más altos al jubilarse.

En contraste, la Ley 97 basa el cálculo en el ahorro acumulado en la cuenta individual administrada por la Afore, además de los rendimientos financieros y, en su caso, el ahorro voluntario realizado durante la vida laboral.

Por esa razón, el Fondo de Pensiones para el Bienestar únicamente beneficia a los trabajadores de la Ley 97, ya que fue diseñado para complementar las pensiones del sistema de cuentas individuales y no modifica las condiciones de quienes se pensionaron bajo la Ley 73.

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