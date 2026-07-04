Atención, pensionados en el extranjero: confirman un documento indispensable para seguir cobrando pensión

GENERANDO AUDIO...

Certificado de supervivencia indispensable para pensión. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del IMSS y del ISSSTE que residen fuera de México deben cumplir con un trámite obligatorio para evitar problemas con el pago de su pensión. Se trata del Certificado de Supervivencia, un documento que permite comprobar que el beneficiario continúa con vida y mantiene vigente su derecho a recibir el recurso.

Aunque el requisito no aplica para quienes viven en territorio nacional, las autoridades mexicanas recuerdan que los pensionados en el extranjero deben presentar esta constancia ante las instituciones de seguridad social dentro de los plazos establecidos, ya que su incumplimiento puede derivar en la suspensión del pago.

¿Qué es el Certificado de Supervivencia y para qué sirve?

El Certificado de Supervivencia es un documento expedido por las representaciones consulares de México en el extranjero, mediante el cual los pensionados acreditan su existencia física ante instituciones como el IMSS y el ISSSTE.

Su objetivo es mantener actualizados los registros de los beneficiarios y garantizar que la pensión continúe depositándose de manera regular.

Las autoridades advierten que, si este requisito no se cumple cuando corresponde, las instituciones pueden suspender temporalmente el envío o depósito de la pensión hasta que el trámite sea regularizado.

¿Quiénes deben presentar este documento?

El requisito aplica únicamente para pensionados mexicanos que viven fuera del país y reciben una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los pensionados que viven en México no están obligados a realizar este trámite de manera periódica.

¿Cada cuándo debe tramitarse?

La periodicidad depende de la institución que paga la pensión.

Los pensionados del ISSSTE deben obtener el Certificado de Supervivencia dos veces al año: durante enero o febrero para el primer semestre y entre julio y agosto para el segundo.

En el caso del IMSS, no existen meses específicos establecidos; sin embargo, el documento debe acreditarse cada seis meses para mantener vigente el derecho al pago.

¿Qué documentos pide el IMSS y el ISSSTE?

Para obtener el Certificado de Supervivencia, el pensionado debe acudir personalmente al consulado mexicano más cercano a su domicilio.

En términos generales deberá presentar:

Identificación oficial o credencial de pensionista.

Número de pensionista o Número de Seguridad Social , según corresponda.

, según corresponda. Último talón de pago , cuando aplique.

, cuando aplique. Fotografía reciente tamaño credencial.

El trámite se realiza directamente en la representación consular y no genera pago de derechos.

¿Qué pasa si no presentas el certificado?

Las instituciones de seguridad social advierten que la falta de este documento puede provocar la suspensión del pago de la pensión mientras no se acredite la supervivencia del beneficiario.

Por ello, los pensionados mexicanos que viven en el extranjero deben mantenerse atentos a los periodos de verificación y acudir con anticipación al consulado correspondiente para evitar contratiempos en el depósito de su pensión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.