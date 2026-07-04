Pensión Bienestar y Plenitud abre registros en Tabasco; así puedes obtener asta 18 mil pesos al año

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Hombres de 63 y 64 años pueden sumarse a esta nueva pensión. Foto: Gobierno Tabasco

Los hombres de 63 y 64 años que están transitando a la tercera edad ya cuentan con un nuevo apoyo económico en Tabasco. La Pensión Bienestar y Plenitud abrió su periodo de registro y quienes cumplan con los requisitos podrán recibir hasta 18 mil pesos al año, siempre que realicen su inscripción antes del 8 de julio.

Las personas interesadas deberán acudir de manera presencial a los módulos habilitados por el Gobierno de Tabasco para entregar su documentación. En Uno TV te explicamos quiénes pueden registrarse, qué documentos necesitan y cómo funciona este apoyo.

¿Quiénes pueden registrarse a la Pensión Bienestar y Plenitud?

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar de Tabasco, el programa está dirigido a hombres de 63 y 64 años que residen en la entidad.

Además, el registro también está abierto para quienes cumplen 63 años durante este mes, por lo que no es necesario esperar a haber alcanzado esa edad con anterioridad, siempre que el cumpleaños ocurra dentro del periodo establecido para la incorporación.

El registro permanecerá abierto hasta el 8 de julio.

¿Cuánto dinero entrega este apoyo?

La Pensión Bienestar y Plenitud otorga un apoyo de:

3 mil pesos bimestrales.

18 mil pesos al año en total.

El beneficio se entrega hasta que el beneficiario cumple 65 años, momento en el que puede incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, siempre que cumpla con las reglas de operación correspondientes.

¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Para iniciar el trámite es necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio.

Número telefónico de contacto.

La Secretaría de Bienestar utiliza estos documentos para integrar el expediente del solicitante y verificar que cumple con los requisitos antes de autorizar su incorporación al programa.

¿Dónde hacer el registro a la Pensión Bienestar y Plenitud?

Los interesados deberán acudir personalmente a alguno de los módulos de Bienestar instalados en los municipios del estado.

El trámite puede realizarse en:

Las Oficinas del Pueblo de cada municipio.

de cada municipio. Las instalaciones de la Secretaría de Bienestar de Tabasco.

Las autoridades recomendaron acudir con la documentación completa para agilizar el proceso de registro.

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