Ayuda por matrimonio del IMSS: requisitos y monto en 2026

GENERANDO AUDIO...

IMSS te apoya con una lana para el matrimonio. Foto: Cuartoscuro

La ayuda por matrimonio del IMSS es un apoyo económico que pueden solicitar los asegurados que se casen por lo civil en México. Este beneficio se otorga una sola vez y se tramita directamente en la Afore donde el trabajador tiene su cuenta individual.

¿Quiénes pueden solicitar la ayuda por matrimonio del IMSS?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que pueden pedir este apoyo quienes cumplan con ciertos requisitos básicos al momento de contraer matrimonio civil.

Los principales requisitos son:

Tener mínimo 150 semanas cotizadas en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez

en el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez No haber solicitado antes esta ayuda por matrimonio

esta ayuda por matrimonio Estar vigente como asegurado ante el IMSS

Si ya no estás activo, el matrimonio debió celebrarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la baja

Contar con un Expediente de Identificación del Trabajador actualizado en la Afore

en la Afore Que el matrimonio civil se haya realizado después del 30 de junio de 1997

Además, si el trabajador tenía registrado a otro cónyuge, deberá presentar el acta de divorcio o defunción correspondiente.

¿De cuánto es la ayuda por matrimonio del IMSS?

El monto de la ayuda por matrimonio del IMSS equivale a 30 días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento del matrimonio.

Para 2026, el valor diario de la UMA es de 117.31 pesos, por lo que el apoyo económico aproximado es de:

3 mil 519.3 pesos

Este dinero se toma directamente de los recursos de la cuenta individual del trabajador, por lo que no se trata de un pago adicional del IMSS, sino de un retiro parcial autorizado.

Paso a paso para tramitar la ayuda por matrimonio

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) señala que el trámite puede hacerse en línea o de forma presencial en la Afore.

Trámite en línea con AforeMóvil:

Ingresa a la app AforeMóvil Selecciona el apartado “Servicios” Da clic en “Retiros” Elige la opción “Retiro por matrimonio” Carga los documentos solicitados

Documentos necesarios:

Identificación oficial vigente (INE o similar)

Acta de matrimonio certificada , con antigüedad no mayor a 90 días

, con antigüedad no mayor a 90 días Estado de cuenta de la Afore o contrato vigente

Cuenta bancaria con CLABE

El trámite también puede realizarse directamente en la sucursal de la Afore correspondiente, en los horarios establecidos por cada institución.

Al tratarse de un derecho que sólo se puede ejercer una vez en la vida laboral, es importante revisar que todos los documentos estén correctos antes de iniciar la solicitud.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.