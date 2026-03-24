Pensionados, alerta: casos que requieren certificado de supervivencia

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Algunos jubilados deben hacer trámite. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

El certificado de supervivencia es un documento que se solicita a los pensionados para mantener la vigencia de sus derechos. Sin embargo, aunque era solicitado tanto por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha eliminado, pero no para todos los casos. Por ello, UnoTV te dice quiénes tienen que hacer el trámite.

Certificado de supervivencia IMSS: cuándo sí aplica

El IMSS eliminó este requisito desde 2015, pero mantiene excepciones. Para saber si debes realizar el trámite, revisa tu último comprobante.

Puedes encontrar dos leyendas:

“«tu nombre», el IMSS elimina la comprobación de supervivencia en ventanilla”. Es decir, no necesitas acudir, solo mantener tus datos actualizados.

“«tu nombre», acuda a actualizar sus datos para obtener el beneficio de no comprobar supervivencia”. Es decir, sídebes acudir a ventanilla para actualizar tu información y así obtener el beneficio de no tener que comprobar supervivencia en el futuro.

También deben realizar el certificado de supervivencia quienes:

Reciben pensión por viudez

Son extrabajadores

Viven en el extranjero

En el caso del ISSSTE, el trámite del certificado de supervivencia aplica para personas residentes en el extranjero. Para poder hacer el trámite el Instituto tiene las siguientes fechas marcadas en el calendario:

ISSSTE: enero-febrero (primer semestre) y julio-agosto (segundo semestre).

Requisitos para hacer el trámite del certificado de supervivencia

El trámite se realiza de forma presencial en una oficina consular mexicana. Estos son los requisitos principales:

ISSSTE

Credencial de pensionista (original y copia) o identificación oficial

Número de pensionista

Último talón de pago

Fotografía tamaño credencial a color

IMSS:

Credencial de pensionista o identificación oficial

Número de Seguridad Social (11 dígitos)

Último talón de pago (si se tiene)

Fotografía

La constancia de supervivencia se emite sin costo en consulados mexicanos. Es obligatorio acudir personalmente para completar el trámite.

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