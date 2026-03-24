Pensionados bajo la Ley 73 del IMSS pueden aumentar su pago de esta forma

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Las personas jubiladas bajo el esquema de la Ley del Seguro Social de 1973, que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, pueden recibir un monto adicional a su pensión base, dependiendo de los beneficiarios que tengan registrados como dependientes económicos, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aumento de pensión del IMSS mediante asignaciones familiares

La Ley 73 permite que las personas pensionadas reciban un porcentaje adicional sobre su pensión base si comprueban la dependencia de familiares a su cargo. Este beneficio, conocido como asignaciones familiares, está contemplado en la normativa vigente.

Su objetivo es considerar a los familiares dependientes, como el cónyuge, los hijos e incluso los padres. El aumento se aplica sobre el monto de la pensión mensual y varía según el tipo de beneficiario registrado.

Los porcentajes de incremento están definidos de la siguiente manera:

15% por esposa o concubina

10% por cada hijo menor de 16 años

10% por cada hijo de 16 a 25 años que estudie en planteles del Sistema Educativo Nacional y no esté inscrito en el régimen obligatorio

10% por cada hijo con inhabilitación para trabajar; se mantiene sin límite de edad mientras persista la condición

10% por cada padre que dependa económicamente, si no hay esposa(o) ni hijos

10% adicional si solo hay un ascendiente dependiente

Estos porcentajes se agregan al monto de la pensión base y pueden acumularse según el número de beneficiarios registrados, por lo que un pensionado puede recibir varios incrementos al mismo tiempo si tiene esposa, hijos en las condiciones señaladas o incluso padres.

El cálculo final dependerá del total de cargas familiares reconocidas y del monto base de la pensión.

Requisitos para aumentar la pensión IMSS

Para acceder a este beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Estar pensionado bajo el régimen de la Ley 73 (haber cotizado antes del 1 de julio de 1997)

Contar con familiares que dependan económicamente del pensionado

Registrar a los dependientes ante el IMSS

El registro requiere la presentación de documentos como:

Identificación oficial

Actas de nacimiento o matrimonio

Clave Única de Registro de Población (CURP)

En el caso de hijos, comprobantes de estudios

Es importante señalar que el incremento por asignaciones familiares no se otorga de manera automática.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.