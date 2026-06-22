Bienestar 30 a 64 años: qué apellidos se registran del 22 al 27 de junio

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Tarjetas del Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Las personas de 30 a 64 años que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad podrán continuar esta semana con el proceso de registro para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud, un trámite que se realiza en los módulos del Bienestar instalados en distintas ciudades del país.

La Secretaría de Salud informó que el registro se lleva a cabo mediante un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, con el objetivo de agilizar la atención y evitar aglomeraciones en los centros de inscripción.

¿Qué apellidos se registran del 22 al 27 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, los registros se realizarán de la siguiente manera:

Lunes 22 de junio: apellidos con letra M

apellidos con letra Martes 23 de junio: apellidos con letras N, Ñ, O, P y Q

apellidos con letras Miércoles 24 de junio: apellidos con letra R

apellidos con letra Jueves 25 de junio: apellidos con letras S, T y U

apellidos con letras Viernes 26 de junio: apellidos con letras V, W, X, Y y Z

apellidos con letras Sábado 27 de junio: atención a rezagados de todas las letras

Entre los apellidos más comunes que podrán acudir esta semana se encuentran Martínez, Morales, Navarro, Pérez, Rodríguez, Sánchez, Torres, Vázquez, Zamora y Zúñiga, entre otros.

¿Quiénes pueden hacer el trámite?

En el caso de las personas de 30 a 64 años, el trámite no corresponde a una nueva pensión económica. La inscripción está dirigida exclusivamente a quienes ya forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y buscan obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

Según informó la Secretaría de Salud, esta credencial permitirá acceder a los servicios contemplados dentro de este esquema de atención médica.

¿Dónde están los módulos del Bienestar?

Los registros se realizan en módulos instalados en 24 ciudades de estados incorporados al esquema de IMSS Bienestar.

Entre las sedes se encuentran:

Ciudad de México

Toluca

Puebla

Morelia

Oaxaca

Culiacán

Hermosillo

Mérida

Xalapa

San Luis Potosí

Las personas interesadas pueden consultar la ubicación de su módulo más cercano a través del portal oficial del Gobierno de México. El horario de atención es de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

¿Qué ofrece la credencial del Servicio Universal de Salud?

La credencial está diseñada para beneficiarios de la Pensión Bienestar para Personas con Discapacidad y busca facilitar el acceso a los servicios de salud contemplados por el programa federal.

Las autoridades reiteraron que este registro no implica la entrega de un nuevo apoyo económico, sino la incorporación al esquema de atención médica anunciado para este sector de la población.

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