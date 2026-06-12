Cómo funciona el certificado de supervivencia del IMSS e ISSSTE y quiénes deben tramitarlo

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Foto: Getty Images.

Algunos pensionados mexicanos deben realizar un trámite que permite comprobar que continúan con vida y que mantienen vigentes sus derechos pensionarios. Sin embargo, el llamado certificado de supervivencia no aplica para todos los adultos mayores que reciben una pensión.

En Unotv.com revisamos quiénes están obligados a realizar este procedimiento, cómo funciona la acreditación de supervivencia para pensionados del IMSS y el ISSSTE, así como los documentos necesarios para evitar la suspensión de pagos.

No todos los pensionados deben tramitar el certificado de supervivencia

El requisito de acreditar la supervivencia aplica principalmente para los pensionados del IMSS e ISSSTE que residen fuera de México y reciben su pensión desde el extranjero.

Mediante este procedimiento, las instituciones de seguridad social verifican que el beneficiario continúa con vida y mantiene vigente su derecho a recibir el depósito correspondiente.

De acuerdo con las reglas de ambos institutos, la comprobación se realiza a través de las representaciones consulares mexicanas ubicadas en el país donde vive el pensionado.

¿Cada cuánto debe realizarse el trámite en el ISSSTE?

Los pensionados del ISSSTE que viven en el extranjero deben acreditar su supervivencia dos veces al año:

Enero o febrero , para el primer semestre

, para el primer semestre Julio o agosto, para el segundo semestre

La certificación permite mantener activa la pensión y evitar retrasos o suspensiones en los pagos.

¿Cómo funciona la acreditación para pensionados del IMSS?

En el caso del IMSS, no existen fechas fijas para realizar el trámite.

La única condición es que el pensionado que reside fuera del país acredite su supervivencia cada seis meses ante una oficina consular mexicana.

Por ello, los beneficiarios deben mantenerse atentos a los periodos en los que corresponde actualizar su situación para evitar afectaciones en el cobro de la pensión.

Documentos que solicita el IMSS para el certificado de supervivencia

Los pensionados del IMSS deben acudir personalmente al consulado mexicano más cercano y presentar:

Credencial de pensionista del IMSS en original y copia

en original y copia En caso de no contar con ella, una identificación oficial y el Número de Seguridad Social (NSS) de 11 dígitos

de 11 dígitos Último talón de pago , si se tiene disponible

, si se tiene disponible Una fotografía reciente tamaño credencial

Requisitos para pensionados del ISSSTE

Para obtener el certificado de supervivencia, los pensionados del ISSSTE deben presentar:

Credencial de pensionista del ISSSTE en original y copia

en original y copia Si no cuentan con ella, una identificación oficial y su número de pensionista

Último talón de pago

Fotografía reciente, de frente, tamaño credencial y a color

El trámite debe realizarse personalmente en la representación consular correspondiente.

¿Qué pasa si no se acredita la supervivencia?

Las autoridades señalan que los pensionados obligados a realizar este procedimiento pueden enfrentar la suspensión temporal de sus pagos si no acreditan oportunamente su supervivencia.

Por ello, tanto el IMSS como el ISSSTE recomiendan cumplir con el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar interrupciones en el depósito de la pensión.

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