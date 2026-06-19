¿Ya sabes cuándo te cae tu pensión del IMSS en julio de 2026? Ésta es la fecha confirmada

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IMSS fija fecha para el pago de la pensión de julio de 2026. Foto: Getty

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya esperan el depósito correspondiente al mes de julio de 2026. De acuerdo con el calendario oficial del instituto, el pago se realizará el próximo miércoles 1 de julio, por lo que los beneficiarios recibirán sus recursos desde el primer día del mes.

Las pensiones para julio no están contempladas con ningún aumento general extraordinario, por lo que los pensionados recibirán el mismo monto que han venido cobrando en los meses recientes, salvo aquellos casos en los que exista algún ajuste previamente autorizado o prestaciones complementarias.

Ante dicha incertidumbre sobre si existirá un aumentó previó a la Pensión en Unotv.com, te diremos si existe cierto aumento para la pensión.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

Algunos pensionados pueden recibir recursos adicionales

En el caso de las personas pensionadas bajo la Ley 73 del IMSS, algunos beneficiarios pueden percibir cantidades adicionales por concepto de asignaciones familiares cuando tienen registrados ante el instituto a cónyuge, hijos o padres que dependan económicamente de ellos.

Asimismo, miles de adultos mayores podrían recibir recursos adicionales durante el mismo periodo si también forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, apoyo que se entrega de manera independiente a la pensión del IMSS.

IMSS pide evitar rumores sobre pagos e incrementos

El instituto recomendó a los pensionados mantenerse atentos únicamente a la información difundida por canales oficiales y evitar caer en rumores relacionados con supuestos incrementos extraordinarios, adelantos de pagos o cancelaciones masivas de depósitos.

El IMSS recordó que toda la información relacionada con las pensiones debe consultarse exclusivamente a través de sus medios oficiales para prevenir fraudes y la difusión de noticias falsas que suelen circular en redes sociales durante los días de pago.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS en julio de 2026?

La Pensión IMSS correspondiente a julio de 2026 será depositada el miércoles 1 de julio, conforme al calendario oficial del IMSS. Debido a que el inicio del mes no coincide con un fin de semana ni con un día festivo, los pensionados recibirán sus recursos sin modificaciones ni adelantos, como sí ocurrió en algunos meses anteriores.

La cantidad que recibirá cada pensionado dependerá de factores como su régimen de jubilación, los años cotizados, el salario base utilizado para el cálculo de la pensión y los beneficios adicionales reconocidos en su resolución. Por ello, no existe un monto único para todos los jubilados.

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