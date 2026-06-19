Mujeres de 18 a 59 años: cuándo recibirán el depósito de Pensión Mujeres con Bienestar

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Pensión mujeres bienestar continúa depósitos en junio. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno del Estado de México continúa con la dispersión de los pagos de la Pensión Mujeres con Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026. Si aún no has recibido el depósito, todavía hay beneficiarias que lo recibirán durante los próximos días.

Los pagos se realizan de forma escalonada, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, por lo que aquí en Unotv.com te decimos quiénes reciben el apoyo y qué fechas faltan por cubrir.

¿Qué mujeres reciben el pago este 19 de junio?

De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 19 de junio corresponde el depósito a las beneficiarias cuyos apellidos comienzan con las letras:

G

H

I

J

K

L

Si tu apellido inicia con alguna de estas letras, el recurso deberá reflejarse en tu tarjeta durante el transcurso del día.

Calendario completo de pagos de Mujeres con Bienestar Edomex

Las fechas restantes de depósito para el bimestre mayo-junio son las siguientes:

Fecha Letras del primer apellido Miércoles 17 de junio A, B Jueves 18 de junio C, D, E, F Viernes 19 de junio G, H, I, J, K, L Lunes 22 de junio M, N, O, P, Q Martes 23 de junio R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Cómo consultar si ya cayó el depósito?

Las beneficiarias pueden verificar el pago directamente en la tarjeta Mujeres con Bienestar mediante cualquiera de estas opciones:

Revisar el saldo en la aplicación oficial

Consultar en cajeros automáticos autorizados

Acudir a establecimientos participantes

Verificar los movimientos desde la banca digital, si tienen acceso

Las autoridades recomiendan no compartir los datos de la tarjeta ni proporcionar información personal a terceros.

¿Quiénes forman parte del programa Mujeres con Bienestar?

El programa está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años que viven en el Estado de México y se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Además del apoyo económico, las beneficiarias pueden acceder a otros servicios complementarios, como asistencia médica, orientación psicológica y distintos programas de acompañamiento social.

Si tu fecha de pago es hoy y el depósito aún no aparece, las autoridades recomiendan esperar algunas horas, ya que la dispersión puede reflejarse de manera gradual durante el día.

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