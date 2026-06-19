¿Recibes pensión IMSS? Esta situación pone en riesgo tu depósito

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) advirtió que algunos trabajadores y pensionados podrían enfrentar el rechazo de su trámite o incluso la cancelación de su pensión si se detectan irregularidades en su historial de cotización, especialmente relacionadas con la Modalidad 40.

IMSS revisa con mayor rigor la Modalidad 40

En los últimos meses aumentaron los casos en los que las solicitudes de pensión fueron rechazadas o anuladas tras encontrar inconsistencias en los registros laborales.

La Modalidad 40 permite a los trabajadores realizar aportaciones voluntarias para aumentar su salario base de cotización y mejorar el monto de su pensión. Sin embargo, el instituto señaló que algunos usuarios recurren a esquemas irregulares para obtener ese beneficio.

Entre las prácticas detectadas se encuentran:

Altas laborales simuladas

Registros realizados por gestores externos

Uso de cooperativas sin actividad real

Incorporación a empresas de familiares sin desempeñar funciones efectivas

Aunque estos movimientos puedan parecer legales en la documentación presentada, son considerados mecanismos fraudulentos cuando no existe una relación laboral comprobable.

¿Qué pasa si el IMSS detecta irregularidades?

Para identificar estos casos, el IMSS cruza información con autoridades fiscales, revisa recibos de nómina certificados y utiliza herramientas tecnológicas para analizar los historiales de cotización.

Cuando encuentra anomalías, puede:

Invalidar semanas cotizadas

Desconocer aportaciones realizadas mediante la Modalidad 40

Negar el otorgamiento de la pensión

En algunos casos, cancelar pagos si se comprueba que el beneficio fue obtenido con información irregular

Además, las personas involucradas podrían perder el acceso a una pensión de mayor monto, quedar limitadas a la pensión mínima garantizada e incluso enfrentar procedimientos para recuperar recursos entregados de forma indebida o acciones legales cuando exista evidencia de fraude.

IMSS pide evitar gestores y esquemas irregulares

Ante esta situación, el instituto recomendó a los trabajadores analizar cuidadosamente las opciones para mejorar su pensión y realizar cualquier trámite únicamente por las vías oficiales.

El organismo reiteró que la Modalidad 40 sigue siendo un mecanismo legal para incrementar la pensión, siempre que se utilice conforme a la ley y sin recurrir a simulaciones laborales o intermediarios que ofrezcan aumentar el monto mediante esquemas irregulares.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.