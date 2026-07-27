Ojo: Bienestar alerta por este fraude a pensionados; así puedes evitar caer

| 19:38 | Benell Cortés | Uno TV
Pensiones bienestar abrieron registro.
Pensiones bienestar abrieron registro. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Bienestar lanzó una alerta para prevenir fraudes dirigidos a personas beneficiarias de las Pensiones y Programas para el Bienestar, al aclarar que no otorga créditos ni préstamos vinculados a estos apoyos.

La dependencia exhortó a la población a desconfiar de mensajes, llamadas telefónicas, publicaciones en redes sociales o páginas de internet que prometan préstamos a nombre de los programas sociales, ya que se trata de información falsa utilizada para engañar a los beneficiarios.

Bienestar aclara que no ofrece créditos ni préstamos

A través de un aviso oficial, la Secretaría de Bienestar recordó que ninguna de sus pensiones o programas sociales funciona como garantía para obtener créditos, por lo que cualquier ofrecimiento de este tipo debe considerarse sospechoso.

La dependencia hizo un llamado a no proporcionar datos personales, bancarios o documentos a personas que aseguren gestionar préstamos relacionados con los apoyos gubernamentales.

¿Cómo evitar caer en este fraude?

La Secretaría de Bienestar recomendó seguir estas medidas para proteger la información personal:

  • Desconfiar de mensajes o publicaciones que ofrezcan créditos o préstamos a nombre de Bienestar.
  • No compartir datos personales, bancarios o contraseñas.
  • Verificar cualquier información únicamente en los canales oficiales.
  • Evitar realizar pagos o depósitos para supuestos trámites relacionados con los programas sociales.

Consulta únicamente los canales oficiales

Para evitar fraudes, la Secretaría de Bienestar pidió mantenerse informado exclusivamente a través de sus cuentas y sitios oficiales:

  • Facebook: @bienestarmx
  • X: @bienestarmx
  • Instagram: @bienestarmx
  • YouTube: Secretaría de Bienestar
  • Portal oficial: gob.mx/bienestar

La dependencia reiteró que todos los trámites relacionados con las Pensiones y Programas para el Bienestar son gratuitos y llamó a denunciar cualquier intento de fraude o suplantación de identidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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