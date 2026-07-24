¿Ya depositaron la Pensión Bienestar? Así puedes revisar tu saldo en 2026

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¿Ya cayó tu Pensión Bienestar? Así puedes verificar el depósito. Foto: Getty

Si eres beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión Mujeres Bienestar o la Pensión para Personas con Discapacidad y estás esperando el depósito del bimestre julio-agosto de 2026, puedes verificar si el pago ya fue realizado sin necesidad de acudir a un cajero automático.

¿Cómo revisar el saldo de tu Tarjeta del Bienestar?

Los recursos de los Programas para el Bienestar se depositan directamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que existen distintas formas de confirmar si el dinero ya está disponible.

Desde la app del Banco del Bienestar

La aplicación del Banco del Bienestar, disponible para Android y iPhone, permite consultar el saldo y movimientos de la cuenta.

Para registrarte necesitas:

Ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta

Capturar tu NIP

Crear y confirmar una contraseña

Una vez activada, podrás:

Consultar tu saldo

Revisar movimientos

Ver depósitos recibidos

Realizar transferencias de hasta mil 500 pesos al día

También puedes consultar por teléfono

Si no deseas descargar la aplicación, el Banco del Bienestar ofrece atención telefónica.

Solo debes:

Marcar al 800 900 2000

Elegir la opción 1

Ingresar los 16 dígitos de tu tarjeta

Capturar tu año de nacimiento

El sistema automático informará el saldo disponible en tu cuenta.

WhatsApp para conocer el calendario de pagos

La Secretaría del Bienestar también cuenta con un canal informativo de WhatsApp.

Aunque no permite consultar el saldo, sí comparte información oficial como:

Calendario de pagos

Fechas de depósito por letra del primer apellido

Avisos sobre los Programas para el Bienestar

Esto permite conocer cuándo corresponde recibir el depósito sin acudir a una sucursal.

¿Cada cuándo depositan la Pensión Bienestar?

Las pensiones del Bienestar se entregan de forma bimestral y siguen un calendario organizado por la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Este esquema aplica para:

Pensión para Adultos Mayores

Pensión Mujeres Bienestar

Pensión para Personas con Discapacidad

El calendario suele extenderse durante aproximadamente cuatro semanas para facilitar la dispersión de los recursos y evitar aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar.

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