La Ley 73 del IMSS llegará a su fin; conoce cuándo dejará de generar nuevas pensiones

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Ley 73 del IMSS beneficia a jubilados. Foto: Cuartoscuro

Si cotizaste ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997, todavía puedes pensionarte bajo la Ley 73, uno de los regímenes más conocidos por ofrecer una pensión calculada con base en el salario y las semanas cotizadas. Sin embargo, este esquema tiene los años contados y, en las próximas décadas, dejará de generar nuevas jubilaciones.

Esto no significa que la Ley 73 vaya a desaparecer de un día para otro ni que quienes ya reciben una pensión la perderán. Lo que ocurrirá es que llegará el momento en que ya no existan trabajadores con derecho a jubilarse bajo ese régimen, por lo que todas las nuevas pensiones se otorgarán conforme a la Ley 97, basada en cuentas individuales administradas por las Afore.

¿Cuándo dejará de generar nuevas pensiones la Ley 73?

La Ley 73 únicamente aplica para las personas que comenzaron a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997. Como ese grupo de trabajadores tiene una edad determinada, llegará un momento en que todos habrán alcanzado la edad para pensionarse.

Con base en las proyecciones demográficas y en la edad mínima de retiro establecida en la ley, especialistas estiman que entre 2039 y 2044 se otorgarán las últimas pensiones bajo este régimen. A partir de entonces, ya no habrá nuevos pensionados por la Ley 73.

¿Qué pasará con quienes ya reciben una pensión?

Si ya obtuviste tu pensión bajo la Ley 73, no perderás ese derecho por el hecho de que el régimen deje de generar nuevas jubilaciones.

El cambio sólo afectará a las personas que, por su fecha de ingreso al IMSS, ya no puedan acceder a ese esquema. Las pensiones que ya fueron otorgadas continúan pagándose conforme a las condiciones bajo las que fueron reconocidas.

¿Cómo será el retiro cuando sólo quede la Ley 97?

Cuando ya no existan nuevas pensiones de la Ley 73, todos los trabajadores que se jubilen lo harán bajo la Ley 97.

La principal diferencia es que tu pensión ya no se calculará con el promedio de tu salario de los últimos años de trabajo. En este régimen, el monto depende del dinero acumulado en tu cuenta individual de Afore, integrado por las aportaciones del trabajador, el patrón y el gobierno, además de los rendimientos generados durante tu vida laboral.

¿Quiénes todavía pueden pensionarse por la Ley 73?

Todavía puedes acceder a este régimen si:

Comenzaste a cotizar en el IMSS antes del 1 de julio de 1997

Conservas los derechos necesarios para pensionarte conforme a ese esquema

Cumples con la edad y las semanas de cotización que establece la ley

Quienes iniciaron su vida laboral formal a partir del 1 de julio de 1997 forman parte de la Ley 97, por lo que su retiro dependerá del ahorro acumulado en su Afore.