¿Ya sabes cuándo te llegará tu pensión del IMSS para el mes de agosto?

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¿Cuándo depositan la pensión del IMSS de agosto? Foto: Cuartoscuro

Las y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) están a la espera de la dispersión de su próximo pago correspondiente al mes de agosto de 2026. A diferencia de otros meses, el depósito no se realizará el primer día del mes, por lo que aquí en Uno TV te contamos cuándo caerá tu pensión y por qué cambió la fecha.

De acuerdo con el calendario oficial del IMSS, el depósito correspondiente a agosto de 2026 se realizará el lunes 3 de agosto.

El pago no representa un retraso, ya que el 1 y 2 de agosto corresponden a sábado y domingo, por lo que el Instituto recorre el depósito al primer día hábil del mes, que en esta ocasión será el lunes 3 de agosto.

Calendario de pensiones 2026. Foto: IMSS

¿La dispersión de los pagos se efectúa de manera escalonada?

No. A diferencia de los programas sociales que utilizan un calendario por orden alfabético, el IMSS deposita las pensiones de manera general, sin importar la inicial del apellido o algún otro criterio de distribución. Esto significa que las personas pensionadas recibirán el pago conforme al proceso habitual de dispersión bancaria.

¿Cuándo depositan la pensión del IMSS de agosto? Foto: IA

Algunos pensionados pueden recibir recursos adicionales

En el caso de las personas pensionadas bajo la Ley 73 del IMSS, algunos beneficiarios pueden recibir cantidades adicionales por concepto de asignaciones familiares, siempre que tengan registrados ante el Instituto a cónyuge, hijos o padres que dependan económicamente de ellos.

Asimismo, miles de adultos mayores podrían recibir recursos adicionales durante el mismo periodo si también son beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, apoyo que se entrega de manera independiente a la pensión del IMSS.

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