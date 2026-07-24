¿Recibirás más dinero en agosto? Así puedes saber si tu pensión del IMSS aumentará

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Conoce si tu pensión del IMSS aumentará en agosto. Foto]: Getty/Cuartoscuro

Las y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán su próximo depósito correspondiente al mes de agosto; sin embargo, no todos obtendrán un incremento en el monto de su pensión.

El IMSS contempla únicamente tres supuestos bajo los cuales una pensión ya otorgada puede aumentar, por lo que solo quienes cumplan con estos requisitos podrán recibir un pago mayor durante los próximos depósitos.

¿En qué casos puede aumentar una pensión del IMSS?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, existen tres escenarios en los que una pensión puede incrementarse:

Ajustes automáticos.

Asignaciones familiares.

Corrección del cálculo de la pensión.

Fuera de estos supuestos, los pensionados continuarán recibiendo el mismo monto autorizado por el Instituto.

¿Cómo funcionan los ajustes automáticos?

El primer supuesto corresponde a los ajustes automáticos, los cuales dependen del tipo de pensión y del régimen bajo el que fue otorgada.

En estos casos, el monto puede actualizarse conforme a indicadores económicos, como la inflación o la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con el objetivo de conservar el poder adquisitivo de los pensionados.

Estas actualizaciones están contempladas en la legislación vigente y se aplican únicamente cuando corresponde conforme al régimen de cada beneficiario.

¿Qué son las asignaciones familiares?

Otro de los casos en los que una pensión puede incrementarse corresponde a las asignaciones familiares.

Este beneficio económico mensual aplica cuando la persona pensionada registra familiares con derecho, como:

Esposa o esposo.

Concubina o concubino.

Hijos.

Ascendientes que dependan económicamente del pensionado.

Cuando el beneficiario no cuenta con familiares que generen asignaciones, la Ley del Seguro Social también contempla la posibilidad de recibir una ayuda asistencial, siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

¿Qué pasa si hubo errores en el cálculo de la pensión?

El tercer supuesto corresponde a quienes detecten inconsistencias en el cálculo original de su pensión.

En estos casos, el pensionado puede solicitar al IMSS una revisión para verificar posibles errores relacionados con:

Semanas de cotización no consideradas.

Salario base utilizado para calcular la pensión.

Cargas familiares omitidas.

Mensualidades pagadas de forma incorrecta.

Errores administrativos en la resolución emitida por el Instituto.

Si tras la revisión el IMSS confirma alguna inconsistencia, podrá recalcular la pensión y ajustar el monto que legalmente corresponda al beneficiario.

¿Todos los pensionados recibirán un aumento en agosto?

No. El IMSS aclaró que el incremento únicamente aplica para quienes se encuentren dentro de alguno de los tres supuestos previstos por la institución.

Las personas que no tengan ajustes automáticos pendientes, asignaciones familiares reconocidas o una corrección favorable en el cálculo de su pensión continuarán recibiendo su depósito habitual, sin modificaciones en el monto correspondiente al mes de agosto.

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