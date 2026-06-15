Calendario de la Pensión Bienestar julio 2026: ¿ya hay fecha oficial?

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Cuándo depositan la Pensión Bienestar en julio. Foto: Getty

Miles de beneficiarios de los programas sociales del Bienestar se mantienen a la espera de la publicación oficial del calendario de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Entre quienes recibirán el apoyo se encuentran personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras.

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar no ha dado a conocer oficialmente las fechas de depósito para julio de 2026. Sin embargo, tomando como referencia la dinámica utilizada en periodos anteriores, ya circula una proyección sobre cómo podría quedar la dispersión de recursos.

¿Cuándo depositarían el pago de Bienestar en julio de 2026?

Es importante señalar que el siguiente calendario no ha sido confirmado por las autoridades federales y corresponde únicamente a una estimación basada en esquemas de pago utilizados anteriormente por la Secretaría de Bienestar.

Primera letra del apellido Día Fecha tentativa A Miércoles 1 de julio B Jueves 2 de julio C Viernes 3 de julio C Lunes 6 de julio D, E, F Martes 7 de julio G Miércoles 8 de julio G Jueves 9 de julio H, I, J, K Viernes 10 de julio L Lunes 13 de julio M Martes 14 de julio M Miércoles 15 de julio N, Ñ, O Jueves 16 de julio P, Q Viernes 17 de julio R Lunes 20 de julio R Martes 21 de julio S Miércoles 22 de julio T, U, V Jueves 23 de julio W, X, Y, Z Viernes 24 de julio

¿Cuánto dinero recibirán los beneficiarios en julio de 2026?

Los montos de apoyo varían dependiendo del programa social al que esté inscrita cada persona beneficiaria:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos?

La Secretaría de Bienestar suele anunciar el calendario oficial de depósitos durante la conferencia matutina del Gobierno de México o a través de sus canales oficiales y redes sociales.

Por ello, se recomienda a las personas beneficiarias no tomar como definitivas las fechas tentativas y mantenerse atentas a la información que emitan las autoridades para conocer el día exacto en que recibirán su apoyo económico.

Hasta que exista un anuncio oficial, cualquier calendario difundido debe considerarse únicamente como una referencia basada en periodos anteriores.

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