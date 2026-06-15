Registro Bienestar 30 a 64 años: estos apellidos se inscriben del 15 al 20 de junio

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Pensión del Bienestar para adultos mayores sigue su registro. Cuartoscuro

El Registro Bienestar para personas de 30 a 64 años continúa esta semana con una nueva etapa de inscripciones en los Módulos del Bienestar instalados en24 estados del país.

Del lunes 15 al sábado 20 de junio de 2026, las personas que forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad podrán realizar el trámite para obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

La Secretaría de Salud informó que este registro se mantendrá abierto durante todo junio de 2026 y está dirigido exclusivamente a hombres y mujeres de 30 a 64 años que ya reciben la Pensión Bienestar para personas con discapacidad.

Además, los módulos también brindan atención a adultos mayores de 65 años y más, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años.

Para agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, las autoridades establecieron un calendario de atención basado en la letra inicial del primer apellido.

Apellidos que se registran del 15 al 20 de junio

Debido a que esta corresponde a la tercera semana de junio, el calendario aplicable es el de la primera y tercera semana de cada mes.

Las fechas de atención quedan de la siguiente manera:

Lunes 15 de junio: letras A y B

Martes 16 de junio: letra C

Miércoles 17 de junio: letras D, E y F

Jueves 18 de junio: letra G

Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K y L

Sábado 20 de junio: atención a personas rezagadas

Las autoridades recordaron que las personas que no puedan acudir el día correspondiente a su apellido podrán presentarse el sábado.

¿En qué consiste el apoyo para personas de 30 a 64 años?

El registro para hombres y mujeres de 30 a 64 años no corresponde a una nueva pensión económica.

Este trámite está dirigido a quienes ya forman parte de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad y buscan obtener la credencial del Servicio Universal de Salud.

De acuerdo con lo informado por Eduardo Clark García, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, la credencial permitirá acceder a los servicios contemplados en este esquema de atención.

Estados y ciudades con Módulos del Bienestar

El registro sólo se realiza en entidades que cuentan con convenio del IMSS-Bienestar.

Los módulos están ubicados en las siguientes ciudades:

Mexicali, Baja California

La Paz, Baja California Sur

Campeche, Campeche

Colima, Colima

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Ciudad de México

Chilpancingo, Guerrero

Pachuca, Hidalgo

Toluca, Estado de México

Morelia, Michoacán

Cuernavaca, Morelos

Tepic, Nayarit

Oaxaca, Oaxaca

Puebla, Puebla

Chetumal, Quintana Roo

San Luis Potosí, San Luis Potosí

Culiacán, Sinaloa

Hermosillo, Sonora

Villahermosa, Tabasco

Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tlaxcala, Tlaxcala

Xalapa, Veracruz

Mérida, Yucatán

Zacatecas, Zacatecas

En el caso de la Ciudad de México, el registro se realiza en las 16 alcaldías.

Horario de atención en los Módulos del Bienestar

Los Módulos del Bienestar brindan atención de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Las autoridades recomendaron acudir con la documentación requerida y verificar previamente la ubicación del módulo correspondiente para agilizar el trámite.

Las personas interesadas pueden consultar la dirección del módulo más cercano a través del portal oficial de la Secretaría de Bienestar.

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