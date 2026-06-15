El movimiento que podría disminuir tu pensión del IMSS si cotizas bajo Ley 97

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Pensionados del IMSS Ley 97 deben tener cuidado con movimientos. Foto: Getty

Una de las metas de miles de trabajadores es alcanzar una pensión digna. Sin embargo, para aquellos pensionados bajo la Ley 97 del IMSS existen condiciones y movimientos que pueden afectar de forma permanente ese dinero para la jubilación, como retirar parcialmente el dinero antes de pensionarte.

Aquí en Unotv.com te explicamos qué es lo que sucede cuando retiras dinero de tu Afore por emergencias, desempleo o para salir de una crisis y cómo solucionar las posibles afectaciones que pueden generar estos movimientos.

¿Por qué un retiro parcial puede disminuir tu pensión del IMSS?

La razón es sencilla: quienes cotizan bajo la Ley 97 tienen una cuenta individual administrada por una Afore y el monto de la pensión depende, en gran medida, del dinero acumulado a lo largo de la vida laboral.

Eso significa que cada peso que sale de la cuenta reduce el ahorro disponible para el retiro y, en consecuencia, puede impactar el dinero que recibirás cuando llegue el momento de pensionarte.

Los dos retiros parciales más comunes son:

Retiro por desempleo

Retiro por matrimonio

Aunque son derechos a los que pueden acceder los trabajadores, es importante saber que no tienen las mismas consecuencias.

El retiro por desempleo sí puede afectar tu pensión

De acuerdo con la información oficial de la Consar, cuando una persona realiza un retiro por desempleo, no solamente disminuye el saldo de su cuenta individual.

También puede provocar una reducción en las semanas cotizadas registradas ante el IMSS, un elemento fundamental para obtener una pensión.

La cantidad de semanas que podrían descontarse dependerá del monto retirado y del esquema utilizado para hacer el trámite.

Si la persona no recupera esas semanas antes de pensionarse, podría enfrentar dos escenarios:

Recibir una pensión menor

Tener dificultades para cumplir el requisito mínimo de semanas necesarias para jubilarse

¿Cómo recuperar las semanas cotizadas?

La buena noticia es que este efecto no es irreversible. La Consar señala que los trabajadores pueden reintegrar los recursos retirados a su Afore mediante una devolución total o parcial del dinero.

Al hacerlo, se recuperan las semanas cotizadas que fueron descontadas por el retiro de desempleo.

El trámite se realiza directamente con la administradora donde se encuentra la cuenta individual.

¿Quiénes cotizan bajo la Ley 97?

La Ley 97 aplica a los trabajadores afiliados al IMSS que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997.

A diferencia del esquema anterior, su pensión depende del ahorro acumulado en la Afore, las aportaciones realizadas durante la vida laboral, el rendimiento generado por la cuenta y las semanas cotizadas.

Por ello, especialistas y autoridades recomiendan analizar cuidadosamente cualquier retiro antes de utilizar estos recursos.

Los retiros parciales pueden ser una solución a muchas emergencias; sin embargo, antes de afectar permanentemente tu jubilación, conviene evaluar cada situación y buscar alternativas para no perder dinero en tu pensión.

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