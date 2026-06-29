Pago de la pensión ISSSTE: jubilados reciben este 29 de junio el depósito de julio

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Jubilados del ISSSTE recibirán pago de pensión. Foto: Cuartoscuro

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) comenzó con el pago de la pensión de la pensión correspondiente a julio para miles de jubilados este 29 de junio, tal como lo establece el calendario oficial de la institución.

¿Cuándo se paga la pensión de julio para los jubilados del ISSSTE?

A partir de este lunes 29 de junio, los jubilados del ISSSTE podrán acceder al monto de su pensión con lo que se cubre el mes de julio.

Lo anterior, porque el Instituto cubre el gasto días previos a que comience el mes correspondiente a la pensión.

¿Cuándo se pagará la pensión del ISSSTE?

Además de establecer la fecha en la que se hará el pago de la pensión correspondiente a julio, el ISSSTE también ha dado a conocer las fechas en las que se hará el resto de los depósitos para los jubilados.

De acuerdo con el calendario oficial, la fecha de los pagos queda de la siguiente manera:

30 de julio, correspondiente al mes de agosto

28 de agosto, correspondiente al mes de septiembre

30 de septiembre, correspondiente al mes de octubre

29 de octubre, correspondiente al mes de noviembre

27 de noviembre, correspondiente al mes de diciembre

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