Pagos de pensión IMSS e ISSSTE de julio 2026: cuándo depositan y qué hacer si no recibes tu dinero

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FOTO: GETTY IMAGES

Miles de jubilados y pensionados esperan el depósito de la Pensión IMSS y del ISSSTE correspondiente a julio de 2026. De acuerdo con los calendarios oficiales de ambas instituciones, los pagos se realizarán en fechas distintas, por lo que es importante conocer cuándo estará disponible el recurso y qué hacer si no se refleja en la cuenta.

La Pensión ISSSTE se depositó el lunes 29 de junio de 2026, ya que el instituto adelanta el pago al último día hábil del mes anterior. En cambio, la Pensión IMSS llegará este miércoles 1 de julio de 2026, como parte del esquema habitual de depósitos el primer día hábil del mes.

¿Cuándo depositan la Pensión IMSS y la Pensión ISSSTE de julio?

Las fechas oficiales para el pago de julio son:

Pensión ISSSTE: lunes 29 de junio de 2026

lunes Pensión IMSS: miércoles 1 de julio de 2026

Una vez efectuado el depósito, los pensionados podrán disponer de su dinero mediante la cuenta bancaria donde reciben su prestación.

¿Qué hacer si no cae el pago de la pensión?

Si el depósito no aparece en la fecha correspondiente, ambas instituciones recomiendan verificar primero con la institución bancaria para descartar retrasos o problemas en la cuenta.

En caso de que el pago continúe sin reflejarse, las recomendaciones son:

Para pensionados del IMSS:

Revisar movimientos y saldo de la cuenta

Consultar con el banco

Contactar al IMSS si el problema persiste

Para pensionados del ISSSTE:

Llamar al 55 5062 0555

Consultar el portal oficial de pensionados del ISSSTE

Las autoridades recuerdan que los calendarios de pago son oficiales y que cualquier modificación será informada únicamente a través de los canales institucionales del IMSS y el ISSSTE.

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