Pago doble para pensionados del IMSS en julio: ¿quiénes lo reciben?

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El IMSS cubre pensiones de jubilados. Foto: Cuartoscuro

Los pensionados del IMSS que también son beneficiarios de un programa del Gobierno de México recibirán un pago doble durante julio de 2026, debido a que coincidirán el depósito mensual de su pensión con la dispersión de apoyos de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores.

Los recursos se depositarán de manera automática en las cuentas bancarias registradas, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

¿Quiénes recibirán el pago doble del IMSS en julio?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizará el depósito correspondiente al mes de julio el miércoles 1 de julio de 2026, conforme a su calendario oficial de pagos.

Sin embargo, algunos pensionados verán reflejado un monto mayor en sus cuentas, ya que también recibirán la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más.

De esta manera, quienes sean beneficiarios tanto de la pensión del IMSS como de alguno de estos apoyos federales tendrán dos depósitos durante el mes, lo que representa un pago doble para sus ingresos de julio.

¿Cuándo deposita el IMSS la pensión de julio?

De acuerdo con las reglas del IMSS, el pago de las pensiones se realiza el primer día hábil de cada mes.

Las autoridades recordaron que el dinero será transferido directamente a las cuentas registradas por los pensionados, por lo que no es necesario acudir a las sucursales bancarias el mismo día del depósito.

¿Cuándo se deposita la Pensión Bienestar?

Aunque el calendario oficial de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre julio-agosto aún no ha sido publicado, se prevé que la dispersión de recursos comience durante la próxima semana, como ocurre de manera habitual.

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