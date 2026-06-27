Corre: mañana termina registro para pensión de 6 mil 400 pesos; estos son los requisitos

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Foto: Cuartosucro

Las personas de 65 años o más que buscan incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tienen hasta mañana 28 de junio para realizar su registro. El apoyo otorga 6 mil 400 pesos bimestrales y el trámite también está abierto para mujeres de 60 a 64 años interesadas en la Pensión Mujeres Bienestar.

La Secretaría de Bienestar informó que el periodo de incorporación se lleva a cabo del 22 al 28 de junio en módulos instalados en todo el país, los cuales brindan atención de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas.

¿Quiénes pueden registrarse?

La convocatoria está dirigida a:

Personas adultas mayores de 65 años o más

Mujeres de 60 a 64 años que deseen incorporarse al programa Mujeres Bienestar

Las autoridades destacaron que ambos programas buscan reconocer la contribución de los adultos mayores y el trabajo realizado por millones de mujeres a lo largo de su vida.

Documentos necesarios

Para realizar el trámite es necesario presentar:

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Número telefónico de contacto

¿Qué pasa si no puedes acudir al módulo?

Las personas que por motivos de salud o movilidad no puedan acudir personalmente pueden solicitar una visita domiciliaria a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar.

Últimos días para registrarse

Este fin de semana los módulos atienden a personas con cualquier letra inicial de apellido, por lo que quienes aún no han realizado el trámite tienen una última oportunidad para incorporarse antes de que concluya la jornada de registro este domingo 28 de junio.