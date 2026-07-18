Certificado de Supervivencia del IMSS: así puedes tramitarlo y los documentos que debes presentar

GENERANDO AUDIO...

Certificado de Supervivencia: así puedes tramitarlo. Foto: Getty/Cuartoscuro

Las y los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deben mantener vigente su Certificado de Supervivencia, un trámite indispensable para comprobar que continúan con vida y conservar el pago de su pensión. Incluso quienes residen en el extranjero deben realizar este procedimiento ante la representación consular mexicana correspondiente.

En Uno TV te explicamos cada cuánto debe realizarse, qué sucede si no se acredita y cuáles son los documentos necesarios para obtener este certificado.

Certificado de Supervivencia. Foto: IMSS

¿Cada cuánto debe acreditarse el Certificado de Supervivencia?

De acuerdo con el IMSS, las y los pensionados no tienen una fecha fija para realizar este trámite; sin embargo, deben acreditar su supervivencia al menos cada seis meses.

Quienes viven fuera de México deberán acudir a la Embajada o Consulado de México más cercano para realizar la comprobación correspondiente.

¿Qué pasa si no acredito mi supervivencia?

El IMSS advierte que, si la o el pensionado no realiza la comprobación de supervivencia, la institución podría suspender el envío de los cheques de pensión hasta que se regularice el trámite.

Además, algunos pensionados pueden recibir en su comprobante un aviso para actualizar sus datos personales, por lo que deberán acudir a ventanilla con su CURP para mantener el beneficio de no realizar comprobaciones adicionales.

¿Qué documentos necesito para tramitar el Certificado de Supervivencia?

Si aún no cuentas con este documento, deberás acudir personalmente a la representación consular o unidad correspondiente con la siguiente documentación:

Original y copia de la credencial de pensionista.

En caso de no contar con ella, una identificación oficial vigente (pasaporte, INE, matrícula consular u otra) y el Número de Seguridad Social (NSS) de 11 dígitos.

(pasaporte, INE, matrícula consular u otra) y el de 11 dígitos. Último talón de pago , si lo tienes.

, si lo tienes. Una fotografía reciente.

¿Por qué es importante realizar este trámite?

El Certificado de Supervivencia permite al IMSS verificar que el beneficiario continúa con vida y garantizar que el pago de la pensión llegue a quien corresponde.

Por ello, el Instituto recomienda a las y los pensionados no dejar pasar más de seis meses sin acreditar su supervivencia, ya que esto puede evitar retrasos o la suspensión temporal del pago de su pensión.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.